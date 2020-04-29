Bizim Toptan'dan ilk çeyrekte 3,8 milyon TL net kar

İSTANBUL(AA) - Bizim Toptan'ın net karlılığı, Kovid-19'un etkilerine karşılık sene başındaki planlarla uyumlu yönetildi ve ilk çeyrekte 3,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Bizim Toptan Satış Mağazaları, bu yılın ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının meydana geldiği ilk çeyrekte, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tedbirleri alırken, müşterilerinin temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere kesintisiz ulaşması için çalışmayı sürdürdü. Bizim Toptan, bu temel hizmet stratejisiyle yılın ilk çeyreğini finansal planlarıyla uyumlu şekilde tamamladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan'ın satış gelirleri, yılın ilk 3 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1,2 milyar TL'ye ulaştı. Bizim Toptan'ın organize ve çok kanallı satış yönetimi stratejisiyle tütün ve şeker ürünleri hariç ana kategori satışları ise yüzde 28 arttı.

Bizim Toptan'ın brüt karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydederek 131 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK tutarı 52 milyon TL olarak gerçekleşerek güçlü ve yeni normal seviyelerini korudu.

Şirketin net karlılığı, Kovid-19'un etkilerine karşılık sene başındaki planlarla uyumlu yönetildi ve 3,8 milyon TL olarak kaydedildi. Bizim Toptan'ın 2020 yılının ilk çeyreğinde sürdürülebilir ve geliştirilebilir büyümeye devam etmesinde, yeni müşteri kazanma ve satış kanallarını geliştirme stratejisi etkili oldu.





- "Tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması adına önemli bir görevimiz var"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan olarak hedeflerine uygun sonuçlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok kanallı satış stratejimizle stok ve lojistik yönetiminde devreye aldığımız acil durum planımızın başarısı, bu sonuçların temelini oluşturdu. 173 mağazamız, 845 SEÇ Market iş ortağımız, internet üzerinden sunduğumuz 'tıkla gel al' ve online alışveriş hizmetimiz aracılığıyla Türkiye'nin her yerine ürün ulaştırmaya devam ettik. Aynı zamanda iş ortaklığı mal tedarik sistemimiz SEÇ Market de kendi rekorunu kırarak gelişimini sürdürdü. Bizim Toptan olarak milletimizin gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine sorunsuz ulaşabilmesi, tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması adına önemli bir görevimiz var. Tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alarak ve titizlikle uygulayarak hem tedarikçilerimizin hem de müşterilerimizin çözüm ortağı olarak hizmet vermeye devam edeceğiz."





- SEÇ Market, büyümesine ilk 3 aylık dönemde de devam etti





Bizim Toptan'ın iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market, büyümesine ilk 3 aylık dönemde de devam etti.

Dönem içinde SEÇ Market kanalıyla yapılan satışlardan 148 milyon TL gelir elde edildi. İş ortağı sayısı ise finansal planlarla uyumlu şekilde 845'e yükseldi.

SEÇ Market iş ortakları; Bizim Toptan'ın markalı ve özgün markalı ürünleri, avantajlı fiyatları, promosyonları ve ödeme kolaylıkları gibi pek çok hizmetinden yararlanabiliyor ve müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor. SEÇ Market'in elde ettiği hizmetler arasında ürün tedarikinde rahatlık, standart kurumsal ödeme yöntemleri, bayi destek sistemi, kurumsal dekorasyon, kampanya, ilan ve indirim tasarımları, bayiye özel satış temsilcisi, düzenli sevkiyat, stok kontrolü, satış danışmanlığı ve Bizim Toptan'ın uzmanlığından faydalanma gibi avantajlar yer alıyor. SEÇ Market iş ortakları, Bizim Toptan'ın yaklaşık 5 bin çeşitten oluşan ürün portföyünden kendi ürün gamlarını oluşturabiliyor; ortak bir sistemle stoklarını anlık görüntülüyor ve siparişlerini otomatik öneri sistemiyle kolayca verebiliyor.

