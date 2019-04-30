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Bizim Toptan'dan ilk çeyrekte 118,1 milyon TL brüt kar

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı:- "Bizim Toptan’ın güçlü sonuçları 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam etti"

30 Nisan 2019 Salı 11:57
Bizim Toptan'dan ilk çeyrekte 118,1 milyon TL brüt kar

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan'ın bu yılın ilk çeyreğindeki brüt karı 118,1 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan 31 Mart 2019 tarihinde biten döneme ait birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Bizim Toptan’ın satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 artışla 1 milyar TL’ye yükseldi.Şirketin aynı dönemdeki brüt kârı 118,1 milyon TL oldu.

Bizim Toptan, bu yılın ilk çeyreğinde 58,3 milyon TL FAVÖK açıkladı. 2019 yılında yürürlüğe giren yeni kiralama standardı TFRS 16 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı 16) uygulaması hariç tutularak bakıldığında FAVÖK tutarı güçlü artışını sürdürerek 44,1 milyon TL oldu. Ayrıca şirket bu dönemde müşteri sayısını 2018’in ilk üç ayına göre yüzde 31 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’ın güçlü sonuçlarının 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini kaydetti.

Gelişmiş CRM uygulamaları, sosyal medya platformlarında teknoloji kullanarak sağladıkları yeni müşteri kazanma ve kayıp önleme çalışmaları ve toplam müşteri sayısındaki güçlü artışın devam ettiğini ifade eden Balcı şunları kaydetti:

"Martech Awards’ta kendi kategorilerinde birinci olan bu uygulamalarımız sayesinde iyileşen müşteri sayı ve müşteri karması, güçlü ve sürdürülebilir satışların temelini oluşturdu. Bizim Toptan, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, toplam satışlar içindeki payını ve bilirliğini her geçen gün artıran öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biri. Hem tedarikçilerinin hem de müşterilerinin çözüm ortağı olarak, önümüzdeki süreçte de gücünü artırarak yoluna devam edecek."

Bizim Toptan, kazan-kazan ilkesine dayanan iş ortaklığı mal tedarik modeli SEÇMarket ile geleneksel kanala desteğini sürdürdü. Bizim Toptan’dan SEÇ Market’lere yapılan satışlar, 2019’un ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 88 milyon TL’ye, Türkiye genelinde toplam SEÇ Market sayısı da 606’ya ulaştı.

SEÇMarket iş ortakları, Bizim Toptan’ın markalı ve özgün markalı ürünleri, avantajlı fiyatları ve promosyonları ve ödeme kolaylıkları gibi pek çok hizmetinden yararlanabiliyor ve müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor.

Seç Marketler ayrıca ürün tedarikinde rahatlık, standart kurumsal ödeme yöntemleri, bayi destek sistemi, kurumsal dekorasyon, kampanya ilan ve indirim tasarımları, bayiye özel satış temsilcisi, düzenli sevkiyat ve stok kontrolü, satış danışmanlığı, Bizim Toptan’ın uzmanlığından faydalanma gibi avantajlar da elde ediyor. Yaklaşık 5 bin çeşitten oluşan ürün portföyünden kendi ürün gamlarını oluşturabiliyor, ortak bir sistemle stoklarını anlık görüp siparişlerini otomatik öneri sistemiyle verebiliyorlar.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:57
  1. Bizim Toptan

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