Bizim Toptan ödülleri topladı

Türkiye’nin 69 ilde 174 mağazasıyla en yaygın toptan marketi olarak faaliyet gösteren Bizim Toptan Market, perakende pazarlama, mobil uygulama, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları alanlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde beş, Stevie En İyi İşveren Ödülleri’nde ise bir ödül kazandı. Bu yıl 17’ncisi gerçekleşen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, uluslararası şirket ve organizasyonları, yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yönelik pozitif katkıları ekseninde değerlendiriyor. Stevie En İyi İşveren Ödülleri ise en iyi çalışma ortamının yaratılmasını destekleme hedefiyle, dünyanın en çalışan dostu şirketlerini, İnsan Kaynakları profesyonellerini, ekiplerini ve başarılı İK projelerini ödüllendiriyor.