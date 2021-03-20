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Ekonomi Bizim Toptan 19. yaşını özel sürprizlerle kutluyor
Ekonomi

Bizim Toptan 19. yaşını özel sürprizlerle kutluyor

Bireysel ve ticari müşterilerine binlerce ürün çeşidini uygun fiyatlar, hızlı tedarik ve müşteri dostu uygulamalarla sunan Bizim Toptan, yıl boyunca süren kampanyalarını 19. kuruluş yıldönümüne özel bir çekilişle taçlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:56:00 -
Bizim Toptan 19. yaşını özel sürprizlerle kutluyor

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe güvenilir ve çok-kanallı hizmet konseptiyle Türkiye’nin en büyük ve en yaygın toptan marketi olan Bizim Toptan, 31 Mart’a kadar sürecek kuruluş yıldönümü kampanyasında hem ticari hem de bireysel müşterilerine sürpriz hediyeler dağıtıyor. Bizim Toptan mağazalarından veya www.bizimtoptan. com.tr internet sitesinden yapılan her 300 TL ve üzeri alışverişte bir çekiliş hakkı elde eden Bizim Toptan müşterilerini değerli hediyeler bekliyor. 20 Nisan’da düzenlenecek çekiliş sonucunda bir kişi 2021 model Ford Trend VAN, dokuz kişi de iPhone 12 64 GB kazanacak. Kampanyada ayrıca ‘Tıkla Gel Al’ üzerinden alışveriş yapan Bizim Toptan müşterilerine de fazladan bir çekiliş hakkı veriliyor.

“Müşterilerimizin yanında olacağız”

Yıl boyunca düzenledikleri kampanyalarla müşterilerine cazip fırsatlar sunduklarını söyleyen Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları ifade etti: “70 ilde 173 mağazamız, dijital ticaret kanalımız ve Prosaf ekibimizle geleneksel kanaldan ev dışı tüketime kadar oldukça geniş bir müşteri kitlesine hizmet ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana verdiğimiz hizmetleri salgın döneminde de eksiksiz yerine getirerek uygun fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu yıl da geleneksel Kuruluş Yıldönümü çekilişimizle ve kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olacağız.”

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