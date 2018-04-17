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"Bizim kuşlar ABD'nin numarasını yemedi"

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, nakil hatlarında meydana gelen arızaların büyük kısmının tabiat ve iklim şartlarından kaynaklandığını belirtti. Göçmen kuşların hatlara etkisinden bahsetti

17 Nisan 2018 Salı 13:58
"Bizim kuşlar ABD'nin numarasını yemedi"

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, nakil hatlarında meydana gelen arızaların büyük kısmının tabiat ve iklim şartlarından kaynaklandığını belirterek, “Mesela göçmen kuşlar... Kanatları geniş olduğu için kısa devre yaptırıyor. Bunu önlemek için birçok yöntem denedik. Hatta ABD’lilerin başarı sağladıkları fosforlu levhaları denedik. Bizim kuşlar bu numarayı yemedi. Biz de kendi imkanlarımıza döndük, izolasyon yapmaya başladık” dedi. ÇEDAŞ tarafından basın mensuplarına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Akboğa, şirketin enerji yatırımları, projeleri ve saha operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akboğa, abone sayılarının geçen yıl 946 bin 381’e ulaştığını aktararak, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 43 ilçeye elektrik dağıttıklarını, 45 bin 335 kilometre hat uzunluğuna sahip olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:58
  1. Yozgat
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Ahmet Sait Akboğa

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