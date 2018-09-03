Bizim irademiz Allah’ın elindedir

HACI YAKIŞIKLI-BİŞKEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş Kırgızistan’la siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki iş birliğimizi de geliştirmek için gayret gösterdik. Biz ilişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız” dedi. Kırgızistan’da bir dizi temasta bulunan Başkan Erdoğan, “Türkiye-Kırgızistan İş Forumu”nda ve Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesinde düzenlenen fahri doktora töreninde FETÖ tehdidine dikkati çekti.

FETÖ İSPANYA’NIN “OPUS DEI”Sİ GİBİ

Erdoğan şunları dile getirdi: “Bunlar hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat! İkili iş birliğimizi zehirleyen, burada tüm Kırgız kardeşlerime de özellikle hitap ediyorum, FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor. 15 Temmuz’da bize darbe hareketini yapan bu FETÖ yılanı ve yılanları yarın Kırgız kardeşlerimize böyle bir şeyi yapacağından endişe ederiz. Bunlar çok sinsi bir örgüt. Aynen İspanyolların ‘Opus Dei’si gibi her yere sızarlar. Askere, polise, devlet dairelerine, yargıya sızarlar ve devleti içeriden teslim alırlar.”

ARKASINDA AMERİKA VAR

“FETÖ terör şebekesi, sadece bizim ülkemiz için değil, varlık gösterdiği her ülke için ciddi bir tehdittir. Nerede bunun başı? Amerika’da. Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bu gücü nereden buluyor bu? Sadece Amerika’da ‘charter schooll’lar vasıtasıyla yıllık elde ettiği gelir 850 milyon dolardır. Demek ki arkasında neresi var? Amerika var. Bu kadar basit. ‘Ver bunu bize’ diyoruz. Vermiyor. Ama bize diyor ki ‘Sen ver’. ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım’ diyor. Hayır, güçlü olan haklı değildir, haklı olan güçlüdür. Allah’tan daha büyük güç yoktur ve biz kula kul olmayacağız. Sadece ve sadece Allah’a kul olacağız. Bunlar iradelerini Pensilvanya’ya teslim etmiş olabilirler. Bizim irademiz sadece Allah’ın elindedir.”

DOLAR SÖMÜRÜSÜNE SON VERMELİYİZ

Ticaret savaşlarına da değinen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: “Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. Ülkeler, firmalar ve tüccarlar sadece ticaretin doğasında bulunan sıkıntıları aşmakla yetinmiyor aynı zamanda kur baskısı gibi dolara bağımlılığı getirdiği zorluklarla da karşılaşıyor. ‘Ticareti kolaylaştırdığı’ iddiasıyla kurulan bu sistem, artık küresel serbest ticaretin en büyük ayak bağı haline dönüşmeye başlamıştır. Son haftalarda ülkemizin maruz kaldığı saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Türkiye ekonomisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

S-400 İÇİN KİMSEDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ

Başkan Erdoğan, “Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz” dedi. Kırgızistan’daki temasları sırasında S-400 meselesine de değinen Erdoğan net konuştu. Şu anda savunma sanayinde Türkiye’nin, kendilerinin göreve geldiklerinde kendine yeterliliğin yüzde 20 iken, bugün yüzde 65 olduğunu vurgulayan Erdoğan, daha da ileriye gideceklerini bildirdi. Erdoğan, Rusya ile S-400 Anlaşması yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti: “Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın. Biz hem kendimizi korumada ve savunmada hem de bu noktada atacağımız adımlarda herhalde birilerinden izin alacak değiliz. İhtiyacımızı gidermek durumundayız. Şu anda hem ortak üreme bizimle geçme noktasında bugüne kadar bize kapılarını açmayanlar, biz birileriyle anlaşıyorsak, Rusya ile böyle bir anlaşmayı yapıyorsak burada da bizim önümüzü kesmeye hakkınız yok.” Erdoğan, Manas Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesinin de temelinin atıldığını ifade ederek, fakültenin bölgeye büyük hizmet yapacak doktorları, sağlık elemanlarını, hemşireleri yetiştireceğine dikkati çekti. Erdoğan, fakültenin süratle bitirileceğini de söyledi. Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını da ziyaret etti.

“RABİA” KIRGIZİSTAN’DA

Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temel atma törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ellerinde Türk ve Kırgız bayrakları bulunan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan’ın kaldığı otelin önünde sevgi gösterisinde bulunan Türk ve Kırgız vatandaşlar ise, Erdoğan’a bir portresinin ve Rabia sembolünün bulunduğu tablo hediye etti.

KIRGIZİSTAN’LA KARDEŞLİĞİN TEMELLERİ SAĞLAM ATILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırılan İmam Serahsi Camii’nin açılış törenine katıldı. İki lider ve beraberindekiler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı duaya eşlik etti. Erdoğan ve Ceenbekov, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelini de attı. Kırgızların dünyaca ünlü yazarı Cengiz Aytmatov ile 7 Nisan Şehitleri’nin kabirlerini de ziyaret eden Erdoğan, Aytmatov’un mezarına çiçek bıraktı.