  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da şafak operasyonu! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Bakan Kurum İstanbul'da 1,5 milyon konutluk kentsel dönüşüm için tarihi açıkladı

Sadullah Ergin CHP surlarında gedik açtı! CHP'ye yakın gazeteciden şaşırtan yorum

ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?

'Seçmen Cumhur İttifakı'na neden oy vermeli?' MHP'li Yalçın'dan çok konuşulacak cevap

Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...

Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı, yağış, kar uyarısı! İstanbul'da dikkat çeken hava durumu tahmini! O tarihe dikkat!

Fon yatırımları 1 trilyon liraya dayandı: Şok eden rakamlar ortaya çıktı! Son yıllarda böyle hız verdi!

ABD'de gizli belge krizi büyüyor

Müjdeli haber geldi! Türkiye kilit rol oynuyor: Orta Koridor için mutabık kalındı! Bir sonraki adım, petrol sevkiyatı
Spor Bizim ihtiyar ateşle oynuyor! Fenerbahçe taraftarını karşısına aldı...
Spor

Bizim ihtiyar ateşle oynuyor! Fenerbahçe taraftarını karşısına aldı...

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:26:00 -
Bizim ihtiyar ateşle oynuyor! Fenerbahçe taraftarını karşısına aldı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yeni sözleşme için gelen soruya yanıt verdi. Portekizli teknik adam sarı-lacivertli taraftarları da eleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yeni sözleşme için gelen soruya yanıt verdi. Portekizli teknik adam sarı-lacivertli taraftarları da eleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı yönünde gelen soruya da yanıt verdi.

"Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii ki hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendiririz."

Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan 68 yaşındaki Jorge Jesus'un sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jesus'un adı Brezilya ve Suudi Arabistan Milli Takımları ile birlikte eski kulübü Flamengo ile anılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Sezon bitti bitecek.Daha iki hafta üst üstte aynı 11’le takımı sahaya sürmedin be adam. Koskoca sezon ne aradın da bulamadın? Şampiyonluk gitti. Bunu biliyorsun. Kaprislerinle 6 puanlık farkı kapattırdın ve halen masal okuyorsun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23