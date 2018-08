Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn maçının ardından konuştu. Ciddiyetle oynayan futbolcularını tebrik eden Güneş, “Bu maç aynı zamanda bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu” dedi.

Torshavn karşısında 6-0 kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Güç dengelerinin oyuna ve skora yansıdığını söyleyen Güneş, “Her iki maçta da atılan goller ve galibiyetlerin yanı sıra, olumsuzluklara uyum sağlayarak sonuç almaya çalıştık deplasmanda. Rakibin, gücümüzü bildiği için savunmada kalması, oyunu daha hızlı oynamamızı sağladı. Bütün gollerden sonra savunmada kalan bir takımdı. Kazandıkları toplarla hücuma çıkmaya çalışan bir takımda ama rakibin çıkmasına izin vermedik. Elinden gelen gayreti gösteren, ciddiyetle oynayan tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Takım olmak, aynı duygu ve düşünceyi paylaşmaktan, birbirini desteklemekten geçer. Ayrım yapmadan söyleyeceğim. Dediğine katılıyorum. Burada bulunan bütün oyuncular değerli. Bu rekabetten Beşiktaş’ın yararlı çıkması önemli. Zaman zaman değişiklikler olabilir. Bütün oyuncular iyi niyetli. Takım maçı kazanmak için paylaşarak oynadı. Gol atan isimler daha öne çıksa da herkes başarılıydı. Kimseyi ayırmayacağım. Oynayan arkadaşlarımız ve oynamayan arkadaşlarımızın hepsi iyi oyuncu” dedi.

'TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ'

İkinci yarıda oyuna giren Gökhan Töre’yle ilgili konuşan Şenol Güneş, “Verimli olması önemli. 2 sene sahalardan ayrı kaldı. Gayreti ve çalışması var. Bunu sahaya yansıtacak. Her şeyin başında bu desteği kendisi yapacak. Daha or rakiplerle oynayacağız. Bugün elinden gelen gayreti gösterdi. Bu maç için olumluydu. Bütün arkadaşlarının yardımcı olmasının yanında seyircinin de destek olması önemli. Her oyuncu bunu ister. Bugün de zaman zaman, geçen sezon rahatsızlık hissedilen Lens’e de bugün taraftarlar daha olumlu baktı. Bütün oyuncular bir şeyler yapmak için sahaya çıktı. Bu destek güzeldi. Beşiktaş taraftarının desteği önemli. İsim olarak ayırmak istemedim. Fatih ilk yarıda oynadı ama o da iyiydi. Vagner’i de sıcak tutmak oyuna aldım. Avusturya takımıyla oynayacağımız maçta değişiklik olabilir. O maçta da durumlarına göre sahaya bir kadro süreceğiz” dedi. Takımın oyun sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, “Sistem önemlidir ama oyuncular daha önemlidir. Rakibe ve oyunculara göre sistemi değiştirebiliriz. Önemli olan verim alabilmek. Elimizdeki oyuncuların verimi çok önemli. Gelecek oyuncuların durumuna göre, buradaki oyuncuların verimine göre hamleler değişir. 10 numaramız var, Oğuzhan. Forvet arkası transferi olursa olur, bunlar önemli değil. Ortadan hücuma katılan oyuncu dediğimiz zaman hep Talisca üzerinden gidiyoruz. Transfer ayındayız, gelenler gidenler olacak. 1 maça bakarak kadro budur, bir oyuncu gidince her şey bitti demek olmaz” ifadelerini kullandı.

'MAÇLARIN GİDİŞİNE GÖRE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAĞIZ'

Medel’e değinerek sözlerini sürdüren Güneş, “Medel sürekli oynattığım bir isim. Bazen dinlendiriyoruz ama oynamak istiyor. Larin’in performansı iyi olduğu müddetçe, kazanmaya katkı sağladığı müddetçe ve diğerleri onu geçemediği müddetçe oynar. Vagner mi oynar, Mustafa mı oynar, Negredo mu oynar bilemem. Önemli olan verim yapabilmek. Bu rekabette kim öne çıkarsa o oynayacak. Bu maçı göz önünde tutarsak Larin oynar” diye konuştu. Bir sonraki turu geçecek güçle olduklarını da söyleyen Güneş, “Elimizdeki kadroyla bir sonraki turu geçecek güvenimiz var. Beşiktaş’ın zaten ismi bunu gerektiriyor. Şu anda kadroda olmayan isimler de var. Maçlarda sistem değişikliği yapacağız. Rakiplerin bize karşı üstün olduğu ya da direnç gösterdiği durumlarda arayışlarda olacağız. Bugün Caner sürekli hücumdaydı, gol attı ve asist yaptı. Ama sabırlı oynamak daha önemliydi ve bunu da iyi yaptılar. Lig maçları başlayınca sistemin oturması ve performansın üst seviyeye çıkması bizim için daha iyi olur. Bugün oynayanlar yarın da oynayabilir ama oynamadıkları zaman diğerleriyle rekabet etmek zorundalar” diyerek sözlerini tamamladı.