Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD genelinde her eyalette binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikaları ve ICE faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla "iş yok, okul yok, alışveriş yok" çağrısıyla ülke çapında protestolar düzenlerken, New York’ta soğuk havalara rağmen yaklaşık 7 bin kişi Foley Meydanı’ndan toplandı.

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler ülke geneline yayılmaya devam ediyor. Bugün düzenlenen "ulusal kapanma günü" olarak adlandırılan eylemler kapsamında her eyalette binlerce kişi çalışmama, okula gitmeme ve alışveriş yapmama çağrılarıyla sokaklara çıktı. Eylemler, federal göçmenlik uygulamalarına karşı artan tepkilerin ardından organize edildi. Sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yapılan çağrılarda, özellikle son dönemde yaşanan ölümler ve baskınların protestoların temel gerekçesi olduğu vurgulandı.

New York’ta dondurucu soğuğa rağmen yoğun katılım

New York şehrinin Manhattan bölgesinde binlerce kişi Foley Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ABD vatandaşları Renee Good ve Alex Pretti’nin hayatını kaybettiği olayların ardından göçmenlere yönelik baskılara ve ICE faaliyetlerine tepki gösterdi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı Manhattan’daki gösteri, ülke çapında planlanan "ulusal kapanma" eylemleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Organizatörler, bu çağrıyla okulların ve iş yerlerinin boş kalmasını, kamuoyunun dikkatinin ise federal göçmenlik baskınlarına çevrilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Pankartlar ve sloganlar öne çıktı

Protestocular, sık sık ICE karşıtı sloganlar atarak, "ICE, NYC’den defol", "Trump şimdi gitmelisin" "Adalet istiyoruz" yazılı el yapımı pankartlar taşıdı. Eylemlerde, ICE’nin uygulamalarına son verilmesi talep edildi. Gösteriler, New York Polis Teşkilatı tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Protesto olaysız şekilde sona erdi ve katılımcılar sorunsuz biçimde dağıldı.

Bazı eyaletlerde eğitime ara verildi

Arizona, Colorado ve bazı diğer eyaletlerde ise kitlesel devamsızlık beklentisi nedeniyle okullarda eğitim ara verildiği bildirildi. Ülke genelinde başta Washington, Chicago, New York gibi büyük şehirler olmak üzere birçok eyalette şehir merkezleri, eyalet meclisleri ve kiliselerde öğrenciler ve çeşitli gruplar tarafından yeni protesto ve toplanmaların planlandığı kaydedildi. Protestoların, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler çerçevesinde önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.