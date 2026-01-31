Steven Sadettin taraftardan destek istedi! ‘Hep birlikte şampiyon olacağız'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, camianın ihtiyacı olan tek şeyin omuz omuza durmak olduğunu belirterek, "Bu takım en zor anlarında taraftarıyla birlikte güçlenmiştir. Bu takım hepimizin desteği ile hedefe yürüyecektir. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz, sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.