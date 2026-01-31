Steven Sadettin taraftardan destek istedi! ‘Hep birlikte şampiyon olacağız'

Hem sportif hem kurumsal anlamda Fenerbahçe’nin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Son dönemde camiamızda çok güzel bir duygu var. Bunu hepimiz hissediyoruz; neşe, heyecan, umuda yeniden sarılma isteği var. Futbol takımımızla ilk kupamızı hep birlikte kazandık. Bu sadece sportif sonuç değil; doğru adımlarla, doğru duyguyla, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok güçlü göstergesiydi. O akşam sahadaki mücadele, ekran başındaki heyecan, sokaktaki mutluluk da çok kıymetliydi. Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Bunun üzerinden çok kısa bir süre sonra Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı gurur yaşattı. Sahadaki karakterleri, mücadeleleri ve inançlarıyla Türkiye Kupası’nı kazanan Potanın Kraliçeleri, bu camianın ne kadar güçlü bir spor kültürüne sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben bu duygunun sezonun geri kalanına yayılmasını çok önemsiyorum. Elbette sporun doğasında inişler-çıkışlar vardır. Önemli olan o neşeyi, birlik duygusunu kaybetmemektir. Çünkü Fenerbahçe’yi güçlü yapan tam olarak da bu" ifadelerini kullandı.