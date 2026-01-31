Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...
Galatasaray ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pape Gueye defterini kapattı.
No Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın adı uzun süredir Pape Gueye ile anılıyordu.
Villarreal forması giyen Senegalli orta saha oyuncusunun transferi için yoğun bir mesai harcıyordu. Ancak gelinen son noktada işler tersine döndü.
Buchi Laba'nın iddiasına göre, Galatasaray’da Pape Gueye transferi defteri kapandı. Orta saha için alternatif transfer seçenekleri devreye sokuldu.
Galatasaray'ın Villarreal forması giyen Senegalli orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçmesinin sebebi olarak Villarreal’in yüksek bonservis talebi ve Pape Gueye’nin maaş beklentisi olarak gösteriliyor. Yönetim, kulübün mevcut mali dengelerini ve uzun vadeli planlarını göz önünde bulundurarak Pape Gueye transferinden vazgeçme kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un istediği Gueye için İspanyol kulübünün, 40 milyon euro talep ettiği öğrenilmişti. Galatasaray yönetimi bu rakamın piyasa şartlarının oldukça üzerinde olduğunu belirterek transferden vazgeçti.
