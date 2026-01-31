  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi Rusya'dan flaş karar! Türkiye yerine BAE'yi eklediler Vücudu güçlendiren 7 besin: Kalp, beyin ve bağışıklık dostu O ilimizde ekmeğe zam geldi Galatasaray durdu durdu turnayı gözünden vurdu: 500 milyon dolar geliyor İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı Gözde kaşıntıyı hafife almayın! Bu hastalığın habercisi olabilir Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler! Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...

Galatasaray ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pape Gueye defterini kapattı.

#1
Foto - Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...

No Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın adı uzun süredir Pape Gueye ile anılıyordu.

#2
Foto - Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...

Villarreal forması giyen Senegalli orta saha oyuncusunun transferi için yoğun bir mesai harcıyordu. Ancak gelinen son noktada işler tersine döndü.

#3
Foto - Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...

Buchi Laba'nın iddiasına göre, Galatasaray’da Pape Gueye transferi defteri kapandı. Orta saha için alternatif transfer seçenekleri devreye sokuldu.

#4
Foto - Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...

Galatasaray'ın Villarreal forması giyen Senegalli orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçmesinin sebebi olarak Villarreal’in yüksek bonservis talebi ve Pape Gueye’nin maaş beklentisi olarak gösteriliyor. Yönetim, kulübün mevcut mali dengelerini ve uzun vadeli planlarını göz önünde bulundurarak Pape Gueye transferinden vazgeçme kararı aldı.

#5
Foto - Anlaşma tamam dediler ama fena halde bodosladılar! Olmadı ve kapandı artık defter...

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği Gueye için İspanyol kulübünün, 40 milyon euro talep ettiği öğrenilmişti. Galatasaray yönetimi bu rakamın piyasa şartlarının oldukça üzerinde olduğunu belirterek transferden vazgeçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili ortaya atılan şok iddialar gündemi sarsıyor. Gazeteci Tamar T..
Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!
Gündem

Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

Sokak röportajlarında her gün farklı bir ses yükselirken, son olarak sosyal medyada gündem olan bir emekli vatandaşın sözleri ezberleri bozd..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Kandil’in aparatlarını sevindirdi
Gündem

Kandil’in aparatlarını sevindirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23