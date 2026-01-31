CHP'ye Taliban benzetmesi! Sosyal medyada paylaşılan gerçekler gündemi sarstı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı çarpıcı kıyaslamalar, CHP zihniyetinin karanlık geçmişi ile Taliban uygulamaları arasındaki benzerlikleri gözler önüne serdi. Paylaşımda, Taliban'ın örtünme zorunluluğuna karşılık CHP'nin yıllarca süren "açma zorunluluğu" ve ikna odaları hatırlatılırken; kız çocuklarının eğitimini engelleyen asıl zihniyetin bu topraklarda bizzat CHP eliyle yürütüldüğü vurgulandı.

"Bize olmasaydı Taliban gibi olurdun" diyenlere karşı, İsviçre ve İtalya'dan ithal edilen kanunların referandumsuz dayatıldığı, insanların şapka takmadığı için darağaçlarına gönderildiği bir dönemin mukayesesi yapıldı. Sadece cellat Ali Bey'in 5 binden fazla insanı idam ettiği gerçeği ile CHP'nin "demokrasi" maskesi bir kez daha düşürüldü.

 

Milletin soğan patates derdine düştüğü iddialarına karşılık, CHP'nin tek parti döneminde insanların açlıktan kedi eti yeme tavsiyeleri aldığı gazeteler ve yakılan sazlar, yasaklanan Türk müziği örnekleri tüyleri ürpertti. Taliban'ın heykel bombalamasına rahmet okutacak cinsten, vakıflara ait 11 bin eserin ve binlerce caminin yerle bir edildiği tarihi vesikalarla ortaya konuldu. Sosyal medya kullanıcısının "Eğer 2040'a kadar Afganistan'da seçim olursa Taliban, CHP'den daha önce demokrasiye geçmiş olacak" şeklindeki ironik tespiti, 27 yıllık tek parti diktasının demokrasi karnesini adeta özetledi.

1
Şahin

Gerçeklerin anlatımı şahane olmuş,Bu millete en fazla zulüm CHP nin tek parti döneminde olan astığım astık,kestiği kestik dönemi.
