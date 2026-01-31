Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Futbolda şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe Kulübünün dudak uçuklatan borcu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2025 itibarıyla borcunun 27 milyar 635 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

 

Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirterek, toplam yükümlülüğün 27 milyar 635 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon lira, gelirlerin de 1 milyar 530 lira olduğunu kaydetti.

