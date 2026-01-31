Milli maden şifa dağıtacak! Türk bilim insanları borun sağlık şifresini çözdü

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK) iş birliği ile düzenlenen çevrimiçi seminerde, "Bor: Sağlıkta, Ortopedi ve Travmatolojideki Yeri ve Araştırma Alanları" başlığı altında bilim dünyası bir araya geldi. 30’un üzerinde seçkin akademisyenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, bor mineralinin tıbbi geleceği tüm yönleriyle tartışıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. İrfan Esenkaya ve Prof. Dr. Murat Korkmaz’ın üstlendiği seminer, moderatörlerin açılış konuşmalarıyla başladı. Ortopedi alanındaki bilimsel araştırmaların önemine vurgu yapılan açılışta, yerli kaynakların tıbbi teknolojilere entegre edilmesinin stratejik değeri ön plana çıkarıldı.

Bor Sadece Bir Maden Değil, Bir Şifa Kaynağı

Seminerin açılış sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Hamdi Temel, bor elementinin sanılanın aksine sadece sanayi metali olmadığını, insan sağlığı için "elzem" bir mikrobesin olduğunu vurguladı. Temel, sunumunda şu kritik noktalara dikkat çekti:

Yaşamsal Fonksiyonlar: Borun insan vücudunda kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallerin dengelenmesinde anahtar rol oynadığı; özellikle kemik gelişimi, beyin fonksiyonları ve bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtildi.

Anti-Kanser ve Anti-Oksidan Potansiyel: Sunumda, bor bileşiklerinin antikanser özellikleri ve yaraların iyileşme sürecini hızlandıran "yara iyileştirici" etkisi üzerine yapılan güncel araştırmalara yer verildi.

Türkiye’nin Stratejik Gücü: Dünya bor rezervlerinin %73'ünden fazlasına sahip olan Türkiye’nin, bu madeni katma değeri yüksek tıbbi ürünlere (ilaçlar, cerrahi malzemeler, implant kaplamaları) dönüştürmesinin bir "ulusal görev" olduğu mesajı verildi.

Sağlıkta Kullanım ve Ortopedik Başarılar

Etkinliğin devamında Op. Dr. Osman Muhammed Özbay (Gaziantep İslahiye DH), borun genel sağlık üzerindeki etkileri ve güncel kullanım alanları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Programın son konuşmacısı olan Op. Dr. Enes Erdi Kapukaya (Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi), özellikle doktora/uzmanlık tezi kapsamında yürüttüğü “Bor nitrür ve borik asit kompoziti ile kaplı plakların kırık iyileşmesi üzerine etkisi” başlıklı çalışmasında, söz konusu kompozitin hem kırık iyileşme sürecinde hem de anti-enfektif etkiler açısından anlamlı ve olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Dr. Kapukaya, elde edilen bulguların bu plakların ortopedi alanında yenilikçi bir yaklaşım ve potansiyel bir buluş niteliği taşıdığını gösterdiğini katılımcılarla paylaştı.

İnteraktif Tartışma: 30 Akademisyen, Tek Odak

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 30’u aşkın alanında uzman hocanın katıldığı seminer, sadece bir sunum dizisi olarak kalmadı. Soru-cevap bölümünde katılımcıların aktif katkılarıyla zenginleşen etkinlikte, borun ortopedik implantlarda kullanımı, kemik erimesi tedavisi ve cerrahi operasyonlar sonrası iyileşme süreçlerindeki potansiyeli derinlemesine tartışıldı.

TOTBİD ve TOAK çatısı altında gerçekleştirilen bu vizyoner buluşma, yerli ve milli bir kaynak olan borun dünya tıp literatüründe daha güçlü bir yer alması için atılan en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.