Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Kadıköy’de uzun süredir tartışma konusu olan cami inşasının ne kadar gerekli olduğu dünkü Cuma namazı sırasında bir kez daha gözler önüne serildi.

Bölgenin sahil hattında, Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesi, yıllardır hukuki süreçlerle kemalist/sol kesim tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

Proje ilk olarak 2015 yılında planlanmış ve o dönemde Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşınmış, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi 2024 yılında projeyi iptal etmişti.

Ancak istinaf aşamasında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal kararını bozarak cami projesine onay verdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, yargı kararının ardından yaptığı açıklamalarda, sahilde planlanan cami projesine karşı olduklarını belirtti.

Kösedağı, bölgede yürüme mesafesinde birden fazla tarihî cami bulunduğunu ileri sürdü, kent içi trafiğinin artacağını savundu ve ilçe halkından bu yönde bir talep gelmediğini iddia etti.

Belediye olarak karara karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yaptıklarını da söyledi.

Bu açıklamalar, cami kapatmakla meşhur olan CHP’nin, cami inşası konusundaki hazımsızlığını ortaya koydu.

Belediye tarafından “Kadıköylülerden talep yok” ve “trafiği artırır” gerekçeleri öne sürülürken, projenin destekçileri bunun “bölge için gerekli bir ibadethane ihtiyacını karşılamak” olduğunu savunuyor.

NAMAZI YOL ÜSTÜNDE KILMAK ZORUNDA KALDILAR

Ancak Kadıköy’den gelen son görüntüler, mevcut cami sayısının yeterli olmadığını kanıtladı.

AK Parti Kadıköy Kadın Kolları tarafından yayınlanan görüntülerde, Cuma namazı için gelen vatandaşların cami içinde yer bulamayarak namazlarını cami dışında kılmak zorunda kaldığı görüldü.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Kadıköy’de cami ihtiyacının varlığını somut olarak ortaya koydu.