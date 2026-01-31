  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Onay verildi artık! Steven Sadettin Saran yönetimi ne yapacak artık!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Onay verildi artık! Steven Sadettin Saran yönetimi ne yapacak artık!

Fenerbahçe'de Jhon Duran belirsizliği sürüyor...Juventus Kolombiyalı golcü için devrede olsa da acele etmiyor.

#1
Foto - Onay verildi artık! Steven Sadettin Saran yönetimi ne yapacak artık!

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Youssef En-Nesyri'nin ardından Jhon Duran için de ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'de iki futbolcunun durumu belirsizliğini korurken forvet arayışı sürüyor. Sarı-lacivertliler her ihtimale karşı bir golcü transfer etmek istiyor.

#2
Foto - Onay verildi artık! Steven Sadettin Saran yönetimi ne yapacak artık!

Öte yandan Jhon Duran için Juventus devreye girmişti. Fabrizio Romano bu transferde son dakika bir bilgisi geçti. Habere göre, Juventus henüz Jhon Duran için bir teklif yapmadı. İtalyan ekibi Randal Kolo Muani için son ana kadar beklemek istiyor.

#3
Foto - Onay verildi artık! Steven Sadettin Saran yönetimi ne yapacak artık!

Jhon Duran için başka iddialar da gündemde. RMC Sports'un haberin göre, Lille, Sahroui'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istiyor.

#4
Foto - Onay verildi artık! Steven Sadettin Saran yönetimi ne yapacak artık!

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Jhon Duran ile ilgilenen takımlara ancak ciddi bir bedel karşılığı transfere onay vereceğini iletti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
