Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförü Murat Can Şirin'in Yeniköy’deki yalıda düzenlenen partilere dair verdiği ek ifade, magazin ve hukuk dünyasına bomba gibi düştü. Şirin, savcılığa sunduğu yeni ifadesinde lüks yalıda gerçekleştirilen uyuşturucu partilerine katılan ünlü isimleri tek tek deşifre etti.

İş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförü Murat Can Şirin, Yeniköy’deki yalıda düzenlenen uyuşturucu partilerine ilişkin ek ifade verdi. Şirin, söz konusu partilere katılan ünlü isimleri tek tek saydı, bu ifadenin ardından Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yalısında uyuşturucu partileri verdiği ortaya çıkan iş insanı ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin, ek ifade verdi.

Şirin, yalıdaki partilere katılanların isimlerini tek tek saydı. Şirin'in ifadelerinin ardından fenomen Merve Taşkın ve Macaristan Fahri Konsolosu da olan iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Taşkın'ın şu anda Bali'de olduğu öğrenilirken, Kaya'nın Dubai'de olduğu iddia edildi.

 

'2 HAFTADA BİR UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLENİRDİ'

Murat Can Şirin, ek ifadesinde 2022 ile 2025 yılları arasında Kasım Garipoğlu’nun şoförü olarak çalıştığını söyledi.

Gözaltına alınmadan önce de görevine devam ettiğini belirten Şirin, Garipoğlu’na ait Yeniköy’deki yalıda düzenli olarak uyuşturucu partileri yapıldığını itiraf etti.

Sabah'ın haberine göre Şirin, “Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalısında iki haftada bir uyuşturucu partileri düzenlenirdi” dedi.

Şirin, bu partilere katılan bazı ünlü isimleri de ifadesinde tek tek saydı:

 

“Cihan Şensözlü, Ege Mutaf, Şevval Şahin, Derin Talu, Monkey Project işletmecesi Charlie isimli kişi, Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Özge Ertöz, Patrizio Ragusin ve Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı.”

'AVUKAT BASKI YAPTI' İDDİASI

Cezaevinden dilekçe yazarak bilgi vermek istediğini belirten Şirin’in, 29 Ocak’ta adliyeye getirildiği öğrenildi. İfadesi alınmadan hemen önce yanına gelen ve daha önce tanımadığını söylediği avukat Berkay V.’nin baskı yaptığını öne sürdü.

Şirin şu ifadeyi kullandı:

“Ben bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim. Avukat benim gerçekleri anlatmamam için telkinlerde bulundu. Ben bunu kabul etmedim, bildiklerimi açık bir şekilde kimseye iftira atmadan devletime güvenerek anlatmak istiyorum.”

 

ORGANİZASYON NASIL İŞLİYOR?

Garipoğlu’nun düzenlediği uyuşturucu partilerine ilişkin soruşturmada, partilerde barmenlik yapan Atilla Aydın’ın ifadesiyle organizasyonun işleyişi ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Garipoğlu’nun yalısında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu aparatı ele geçirilmişti.

Cezaevinden kendi talebiyle savcılığa getirilen Aydın, geçimini parti ve organizasyonlarda barmenlik yaparak sağladığını belirtmişti. Uyuşturucu kullandığını kabul eden Aydın, bu maddeleri Kasım Garipoğlu’nun evinde düzenlenen partiler sırasında kullandığını söylemişti.

Yaklaşık iki yıl içinde 20 kez bu partilerde görev aldığını anlatan Aydın, Kasım ve Fatih Garipoğlu’nun sık sık uyuşturucu kullanılan etkinlikler düzenlediğini ifade etmişti. Partilerin Yeniköy’deki yalıda ve lacivert renkli balıkçı teknesinde yapıldığını belirten Aydın, kendisinin kimseye uyuşturucu vermediğini, sadece barmenlik yaptığını dile getirmişti.

 

Aydın, partilerde katı kurallar uygulandığını, telefonların kilitli dolaplara konulduğunu ve kurallara uymayan çalışanların bir daha çağrılmadığını anlatmıştı. İfadesinde, evin her yerinde uyuşturucu kullanıldığını, rulo paralar ve kalıntılar gördüğünü dile getirmişti.

Aydın, bazı ünlü isimlerin de bu partilere katıldığını iddia etti. “Cio” lakaplı bir kişinin uyuşturucuyu dağıttığını, ödemelerin konuklar tarafından yapılmadığını aktarmıştı. Garipoğlu’nun 26 Ekim 2025’teki doğum günü partisinin 48 saatten uzun sürdüğünü belirten Aydın, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söylemişti.

