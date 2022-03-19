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Gündem "Bizim için felaket olacak" deyip duyurdu: Türkiye Batı'yı parmağında oynatıyor
Gündem

"Bizim için felaket olacak" deyip duyurdu: Türkiye Batı'yı parmağında oynatıyor

Yunan Askeri Analist Kostas Grivas, Türkiye'nin Batı'yı parmağında oynattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 18:43:00 - 2022-03-19 18:43:40

 yeniakit.com.tr 

Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan Askeri Analist Kostas Grivas, Yunanistan'ın Türkiye ile anlaşma yoluna gitmesinin mantıksız olduğunu iddia etti.

"Türkiye ile işbirliği mantığında ilerliyoruz ki bu bence hiç mantıklı değil. Çünkü bu bizi ve tüm Avrupa'yı Türkiye'ye enerji bağımlılığna sürükleyecektir. Bu bizim için işleri çok daha kötüleştirecek" diyen Grivas, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası dünyada önemli bir güç haline geleceğini ifade etti.

"Bizim için felaket olacak"

Grivas, "Enerji konusunun yanı sıra Türkiye istediğini yapmayı başarırsa Ege'deki egemenliğini gayrı resmi olarak genişletecek. İşte o zaman Türkiye tam anlamıyla Doğu Akdeniz ve Karadeniz sisteminin anahtarlarını elinde tutacaktır. İstanbul Boğazını, Marmara Denizini, Çanakkale Boğazını, Ege ve Doğu Akdeniz'in büyük bir kısmını kontrol edecekler. Ve sonra jeopolitik rolü o kadar büyük olacak ki birinin Türkiye'yi kontrol etmesi ve kendi etki alanına sokması çok zor olacak. Bu bizim için felaket olacak ama aynı zamanda Batı yani ABD ve Avrupa için de çok kötü olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye Batı'yı parmağında oynatıyor"

Türkiye'nin Batı'yı parmağında oynattığını söyleyen Grivas, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bana Amerikalıların ve Avrupalıların neden Türkiye ile anlaşma yolunu izlemesi için Yunanistan'a baskı yaptığını soracaksınız. Bence bunun nedeni şu an panik içinde olmaları. Bu konuda hiçbir stratejilerinin olmadığı kanıtlandı. Bunu İran ve Venezuela'yı uluslararası enerji oyununa sokmaya çalışmalarından anlıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla Türkiye onları parmağında oynatıyor, yaşananlar trajik."

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