‘Bizim çocuklar’ Dünyanın en büyük mülteci kampında!

Sudan’daki kıyımdan kaçarak Çad’ın sınır şehri Adre’ye gelen ve burada dünyanın en büyük mülteci kamplarından birinde yaşam mücadelesi veren çocuklar Türkiye adına anlamlı bir organizasyonda buluştu. 2002 ve 2026 dünya kupası formalarımızla karşı karşıya gelen çocuklar savaşın ve zulmün etkisinden uzaklaşarak unutulmaz anlar yaşadı.

TÜRKİYE AŞKI İYİLİKLE KITALAR AŞTI

Türkiye’den binlerce kilometre uzaklıkta kendilerine hediye edilen ay yıldızlı formalarımızla adeta bir resmi karşılaşma provası yapan Afrikalı çocuklar futbolun birleştirici ve eğlenceli çatısı altında buluştu.

AYRIM GÖZETMEKSİZİN BİRLİKTE AYNI SAHADA…

Formalarını tek tek giydirdikleri çocuklarla birlikte futbol oynayan Türk gönüllü ve aktivistler eğlenceli dakikalar yaşarken, zaman zaman da duygusal anlar yaşandı. Gol sevinçlerinde sevinç çığlıkları güçlü sarılmalarla taçlandı ve unutulmaz anlar görüntülere de yansıdı.

“YALNIZCA İNSANİ YARDIM İLE YETİNMİYORUZ”

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, “Bizler vatanımızın ve bayrağımızın iyilik elçileri olarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ‘Nerede bir mazlum varsa’ esasıyla dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren gönüllüleriz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yalnızca insani yardım dağıtımları yaparak görev bölgelerimizden ayrılmıyoruz. Bu çocuklar dünyamızın geleceği. O nedenle yavrularımızın psikososyal gelişimlerini de önemsiyor, onları açlık, savaş ve korku üçgenine sıkışan hayatlarından biraz olsun uzaklaştırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu etkinlikler de bunun bir parçası” dedi.

“KAZANAN HER DURUMDA TÜRKİYE”

“Bugün de sahada olan iki takımın da Türk Milli Takımı olmasının aslında anlamlı bir amacı var” diyen Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: “24 yıl önce bizleri hem Dünya Kupasına katılma, hem de dünya üçüncüsü olmalarıyla gururlandıran takımımız ile bu yıl aynı başarıyı gösteren takımımızı karşı karşıya getirdik. Yani ‘konu iyilikse kazanan daima Türkiye’ demiş olduk.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI

Dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Adre mülteci kampında yaklaşık 750 bin insan yaşıyor. Bunların büyük bölümü ailelerinden ciddi kayıplar veren, çoğu kadın ve yetimlerden oluşan savaş mağduru olmasıyla öne çıkıyor