  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bizi ‘savunanlar’ evladımızı çaldı, yanımızda devlet durdu
Gündem

Bizi ‘savunanlar’ evladımızı çaldı, yanımızda devlet durdu

Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK’ya karşı başlattığı evlat nöbetinde gün geçtikçe evladına kavuşan annelerin sayısının artması ve onlarca teröristin eylemden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim olması, çocukları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan tüm annelere de umut oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 10:04:00 -
Bizi ‘savunanlar’ evladımızı çaldı, yanımızda devlet durdu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

HDP önündeki oturma eylemine Bingöl’den katılan anne Perihan ve baba Fettah Kaya’nın da oğulları Cuma’ya 5 yıllık hasretin ardından kavuşmasıyla, evlat nöbeti ile 18 aile evladına kavuştu. Evlat nöbetinin 395. gününde Akit’e konuşan annelerden Ayşegül Biçer, “Mustafamı ne olursa olsun PKK’nın elinden alacağım. Oğlumu HDP kaçırıp PKK’ya teslim etti. Elimde belgeler, görüntüler var. Hepsini polise verdim. Buradaki anneler, PKK’ya ve onun uzantılarına karşı bir direniş başlattı. Biz, evlat acısına son vermek için buradayız. Umudumuz her geçen gün artıyor. Çocuklarımıza kavuşamayacak olsak bile en azından HDP/PKK artık elini kolunu sallayarak çocuk kaçıramayacak” dedi.

Her gelen çocuğun Diyarbakır annelerine güç kattığını belirten anne Türkan Mutlu da, “İnşallah biz de diğer anneler gibi çocuklarımızı alacağız. 7 sene oldu, çocuğumun hayatı dağda, mağaralarda geçti. Hiç bir Kürt artık HDP’ye inanmıyor” diye konuştu.

Van’da 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan kızı Şerima için nöbet tutan anne Nazlı Sancar ise şunları söyledi: “HDP’nin tehditlerine aldırış etmedik. Kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı bekledik. Allah devletimizden razı olsun, bizlere sahip çıkıyor. Hep yanımızda durdu, ama bizim hakkımızı savunduğunu iddia edenler hep karşımızda yer aldı. Çocuklarımızı HDP, PKK için büyütmedik, ailesine, vatanımıza, devletimize hayırlı evlat olsunlar diye doğurduk.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi
Gündem

Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi

Veryansın TV'de yazan Nihat Genç, Haber Global kanalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı
Dünya

ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı

Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi.
Bahçeli'den hükümete yeni teklif
Siyaset

Bahçeli'den hükümete yeni teklif

MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemlerde verdiği kararlarla sık sık tartışmalara neden olan Anayasa Mahkemesiyle ilgili çıkışta bulunarak h..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay