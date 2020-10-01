Bizi ‘savunanlar’ evladımızı çaldı, yanımızda devlet durdu

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP önündeki oturma eylemine Bingöl’den katılan anne Perihan ve baba Fettah Kaya’nın da oğulları Cuma’ya 5 yıllık hasretin ardından kavuşmasıyla, evlat nöbeti ile 18 aile evladına kavuştu. Evlat nöbetinin 395. gününde Akit’e konuşan annelerden Ayşegül Biçer, “Mustafamı ne olursa olsun PKK’nın elinden alacağım. Oğlumu HDP kaçırıp PKK’ya teslim etti. Elimde belgeler, görüntüler var. Hepsini polise verdim. Buradaki anneler, PKK’ya ve onun uzantılarına karşı bir direniş başlattı. Biz, evlat acısına son vermek için buradayız. Umudumuz her geçen gün artıyor. Çocuklarımıza kavuşamayacak olsak bile en azından HDP/PKK artık elini kolunu sallayarak çocuk kaçıramayacak” dedi.

Her gelen çocuğun Diyarbakır annelerine güç kattığını belirten anne Türkan Mutlu da, “İnşallah biz de diğer anneler gibi çocuklarımızı alacağız. 7 sene oldu, çocuğumun hayatı dağda, mağaralarda geçti. Hiç bir Kürt artık HDP’ye inanmıyor” diye konuştu.

Van’da 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan kızı Şerima için nöbet tutan anne Nazlı Sancar ise şunları söyledi: “HDP’nin tehditlerine aldırış etmedik. Kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı bekledik. Allah devletimizden razı olsun, bizlere sahip çıkıyor. Hep yanımızda durdu, ama bizim hakkımızı savunduğunu iddia edenler hep karşımızda yer aldı. Çocuklarımızı HDP, PKK için büyütmedik, ailesine, vatanımıza, devletimize hayırlı evlat olsunlar diye doğurduk.”