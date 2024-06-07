Bizi o listeden çıkarmayın! Dediğiniz sendikalar buysa böyle kara listeye can kurban

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Türkiye’de marjinal solun güdümündeki çoğu sendika, çeşitli sektörlerde çalışan insanların haklarını korumak yerine siyasi emellerle provokatif eylemlere imza atıyor. Özellikle geçtiğimiz ay 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle polisle karşı karşıya gelen sendikalar, devletin güvenlik birimlerine saldırmış, tekmeler atmış, tükürmüş, kaldırım taşları fırlatmış, asayişi sağlayıp güven ortamını korumaya çalışan polisleri yaralamıştı.

Bunu görmezden gelerek, devletin yasaları çiğneyen sendikalara karşı yürüttüğü güvenlik çalışmalarını lekelemeye kalkışan Avrupalılar ve batının kuyruğuna takılan medya organları, Türkiye’nin sendikal hak ihlallerinde bulunduğunu ileri sürmeye başladı.

Her şartta Türkiye’nin karşısında duran ve terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapacak kadar gözü dönen Cumhuriyet gazetesi, tepki çeken bir habere imza attı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cenevre’de süren Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) konferansında, Türkiye sendikal hak ihlalleri nedeniyle yine “kara listeye alınmakla karşı karşıya. Emek temsilcileri çalışma yaşamındaki olumsuzluklara dikkat çekti.

Bizi kara listeden çıkarmayın!..

Vesayet odaklarının devlet üzerinde söz sahibi olamaması vatan – millet karşıtı batı mukalliti kesimleri delirtiyor. Söz konusu sendikalar da bu sebeple giderek hırçınlaşıyor. “Yeni Türkiye”de bu tür odaklara karşı yürütülen ve kamuoyunun büyük desteklediği operasyonlar hız kesmeden devam ederken, batının Türkiye’yi “kara liste”ye alması hiçbir anlam ifade etmiyor. Cumhuriyet’in yaptığı söz konusu haber, kamuoyunda, “Bizi bu kara listeden çıkarmayın!” yorumlarına neden olurken, devletin polisine saldıracak kadar gözü dönmüş marjinal solcuların bağlı olduğu sendikaların dağılması için yeni adımlar atılması gerektiği konuşuluyor.