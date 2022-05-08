Bizi bu dertten ancak Elon reis kurtarır!

MHP'nin geçen sene “Sosyal medyaya herkes kimlik numarasıyla girebilmeli” teklifinde bulunduğunu, ancak bu girişimin bir sonuca ulaşmadığını hatırlatan Yücel Koç, yalanların en çok pompalandığı Twitter’ı alan Elon Musk'ın “Artık burayı sadece gerçek kişiler kullanabilecek” sözlerine atıf yapıp, "Bizimkilerin bir yere varacağı yoktu, teşekkürler Elon Musk. Dileriz bu dertten bizi sen kurtarırsın" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Yıllardır dilimizde tüy bitti.

Dedik ki;

Sosyal medya savaşın ayağı oldu.

Ha dağlarınızda teröristlerin serbest dolaşmasına, devleti ele geçirmek için sinsice kadrolaşmasına müsaade etmişsiniz, ha internette istedikleri gibi propaganda yapmalarına fırsat vermişsiniz!

Buna “hibrit savaş” diyorlar.

Yalanları mermi yapıp, tek kurşun atmadan ülkeleri ele geçiriyorlar.

Öyle bir algı pompalıyorlar ki, doğrunun-yanlışın anlamı kalmıyor, kimin sesi güçlü çıkıyorsa, psikoloji o tarafa kayıyor.

Örnek; LGBT.

Adamlar (lafın gelişi) böyle bir sapkınlığı, Türkiye gibi bir ülkede, gözümüze soka soka savunuyor, karşı çıkanı linç ediyor.

Gezi’den bu yana görüyoruz nasıl kullandıklarını…

Terörle mücadelede özellikle.

Kimi ekonomi, kimi politika mevzularının altından bile bunlar çıkıyor.

Son örnek “göçmen” tartışması.

İçişleri Bakanlığı yalan içerikli paylaşımları yapanların profilini açıkladı;

Yüzde 41,54’ü bot hesap, yüzde 31’i FETÖ yanlısı, yüzde 12'si de PKK yanlısı.

Buyurun işte!

Tek dertleri var; 2023’te “terörle mücadeleyi sekteye uğratacak” bir hükûmeti iş başına getirtmek!

Vaatleri aldılar ya…

FETÖ’cüler yeniden devlete çöreklenecek, PKK’lılar operasyondan kurtulacak, hatta yeni anayasa ile özerk bölgelere kavuşacak.

Ajanların fink attığı bir yer sosyal medya; sıradan vatandaş tuzakların farkına nasıl varacak?

***

En ufak bir hadisede toplumu istedikleri gibi domine eden, işlerine gelmeyen mevzuları ise profesyonelce karartan...

Hem ülke, hem toplum için böylesine tehdit oluşturan bir mecra başıboş bırakılabilir mi?

Dedik, dedik, kendimiz dinledik…

Hâlâ düzenleme çıkacak.

Hassasiyetin sebebini anlıyorum, “Türkiye otoriterleşiyor, demokrasiden uzaklaşıyor” algısı oluşsun istemiyorlar…

Oysa, bunu köpürtecek olanların görmedik mi koskoca ABD Başkanı’na gerektiğinde ne yaptıklarını!

Gelecek tepkilere karşı hassasiyetinizi anlıyoruz da…

Geciktikçe ülke, toplum yavaş yavaş elden gitmiyor mu?

Bakın gençliğe!

Sırf ‘toplum değerleri’ zaviyesinden değerlendirin… Çoğunluğun gidişatı ne yöne?

***

MHP, geçen sene kanun teklifi verip, “sosyal medyaya herkes kimlik numarasıyla girebilmeli” teklifinde bulunmuştu, bu da bir neticeye varmadı.

Neyse ki, yukarıda saydığım yalanların en çok pompalandığı Twitter’ı geçenlerde ünlü ABD’li iş adamı Elon Musk aldı.

44 milyar dolar sayıp sahibi olduğu Twitter için ilk açıklaması ise “Artık burayı sadece gerçek kişiler kullanabilecek” oldu.

Bizimkilerin bir yere varacağı yoktu, teşekkürler Elon Musk.

Dileriz bu dertten bizi sen kurtarırsın!

Elin Musk’ına da ne kadar güvenilirse artık!"