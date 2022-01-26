Tamer Korkmaz, Uğur Mumcu suikastının yıldönümünde, “Sis Perdesi 29 Yıldır Aralanamadı” başlığını atan Hürriyet gazetesini yerin dibine soktu. Hürriyet'in 29 yıllık süre zarfında sayısız kez “Katiller bulundu” başlığı attığını hatırlatan Korkmaz, "Hürriyet’in mevcut vaziyeti için 'değmesin yağlıboya' tablo teklifimiz şudur" dedi ve o teklifini bakın nasıl açıkladı:

"Uğur Mumcu Suikastının yıldönümünde, Hürriyet şu başlığı attı: “Sis Perdesi 29 Yıldır Aralanamadı”

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Hürriyet, suikasttaki sis perdesini bunca yıldır bilmem kaç defa “Katiller bulundu” diye kesin bir dille aralamıştı, ya!

-Ne iş?

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Üfür, uydur, salla; dön, dolaş, gel...

Yirmi dokuz yıl sonra: “Sis Perdesi” siparişi ver!

Bu defaki yıldönümünü de “Sisli Slalom” ile geçiştirmek gibi şahane bir konfor varken; öyle “Arzın Merkezine Seyahat” falan edilir mi, hiç?

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Hürriyet’in mevcut vaziyeti için “değmesin yağlıboya” tablo teklifimiz şudur:

“Bize pişkinliğin resmini yapabilir misin, Abidin?” (...)"