  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya “Bize pişkinliğin resmini yapabilir misin, Abidin?”
Medya

“Bize pişkinliğin resmini yapabilir misin, Abidin?”

Tamer Korkmaz, Uğur Mumcu suikastının yıldönümünde, “Sis Perdesi 29 Yıldır Aralanamadı” başlığını atan Hürriyet gazetesini yerin dibine soktu. Hürriyet'in 29 yıllık süre zarfında sayısız kez “Katiller bulundu” başlığı attığını hatırlatan Korkmaz, "Hürriyet’in mevcut vaziyeti için 'değmesin yağlıboya' tablo teklifimiz şudur" dedi ve o teklifini bakın nasıl açıkladı...

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:29:00 -
“Bize pişkinliğin resmini yapabilir misin, Abidin?”

Tamer Korkmaz, Uğur Mumcu suikastının yıldönümünde, “Sis Perdesi 29 Yıldır Aralanamadı” başlığını atan Hürriyet gazetesini yerin dibine soktu. Hürriyet'in 29 yıllık süre zarfında sayısız kez “Katiller bulundu” başlığı attığını hatırlatan Korkmaz, "Hürriyet’in mevcut vaziyeti için 'değmesin yağlıboya' tablo teklifimiz şudur" dedi ve o teklifini bakın nasıl açıkladı: 

"Uğur Mumcu Suikastının yıldönümünde, Hürriyet şu başlığı attı: “Sis Perdesi 29 Yıldır Aralanamadı”

*

Hürriyet, suikasttaki sis perdesini bunca yıldır bilmem kaç defa “Katiller bulundu” diye kesin bir dille aralamıştı, ya!

-Ne iş?

*

Üfür, uydur, salla; dön, dolaş, gel...

Yirmi dokuz yıl sonra: “Sis Perdesi” siparişi ver!

Bu defaki yıldönümünü de “Sisli Slalom” ile geçiştirmek gibi şahane bir konfor varken; öyle “Arzın Merkezine Seyahat” falan edilir mi, hiç?

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Hürriyet’in mevcut vaziyeti için “değmesin yağlıboya” tablo teklifimiz şudur:

“Bize pişkinliğin resmini yapabilir misin, Abidin?” (...)"

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay