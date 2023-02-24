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Siyaset ‘Bize öyle söylenmedi’ Akşener CHP’ye ateş püskürdü
Siyaset

‘Bize öyle söylenmedi’ Akşener CHP’ye ateş püskürdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Masa, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu" açıklamalarına sert cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 15:05:00 -
‘Bize öyle söylenmedi’ Akşener CHP’ye ateş püskürdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Burada deprem ve siyasi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akşener, ortak adaylık tartışmalarını değerlendirdi.

Ortak adayın belirleneceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat ilan ettiğini vurgulayan Akşener, CHP'li Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "Masa, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu" açıklamalarına yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını belirten Kuşoğlu'na, Akşener'den "Bu masa noter değil." tepkisi geldi.

Meral Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu, bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağıtılacağını söyledi. Bu açıklama tekzip görmedi.

Bilindiği gibi Sayın Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir insandır. Liderler olarak o masaya otururken olan bilgimiz: Gücümüzü birleştireceğiz ve 13. Cumhurbaşkanını seçtireceğiz... Dolayısıyla o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur, noterlik görevi gören bir masa olur. Bu masa noter görevi görmeyecek. Bize söylenen öyle değil."

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