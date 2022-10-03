Bize bu acıyı yaşatan alçaklar, acıların en büyüğünü yaşasın!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yıllardır oğluna hasret kalan acılı annelerden Sabire Aydın, “5 yıldır çocuğumu bulmak için her şeyi denedim. Allah, bize bu acıyı yaşatan alçaklara acıların en büyüğünü yaşatsın. Hepimizin gözü yollarda. Bütün anneler evladımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz” dedi. Anne Ayten Elhaman ise şunları söyledi: “Bizi buradan kimse kaldıramaz. Bu çadır çok insanın evladına kavuşmasına vesile oldu. Biz de evladımıza kavuşacağız. Her gün yolunu gözlediğim yavrumun döndüğü müjdesi bana da verilecek. Kararlıyız sonuna kadar buradayız.”