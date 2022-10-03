Bize bu acıyı yaşatan alçaklar, acıların en büyüğünü yaşasın!
HDP ve PKK’lı teröristlerin dağa kaçırdığı evlatlarına seslerini duyurmak için 1127 gündür HDP Diyarbakır İl binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile 3 yılı aşkın süredir gelecek müjdeli haberi bekliyor.
OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA
Yıllardır oğluna hasret kalan acılı annelerden Sabire Aydın, “5 yıldır çocuğumu bulmak için her şeyi denedim. Allah, bize bu acıyı yaşatan alçaklara acıların en büyüğünü yaşatsın. Hepimizin gözü yollarda. Bütün anneler evladımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz” dedi. Anne Ayten Elhaman ise şunları söyledi: “Bizi buradan kimse kaldıramaz. Bu çadır çok insanın evladına kavuşmasına vesile oldu. Biz de evladımıza kavuşacağız. Her gün yolunu gözlediğim yavrumun döndüğü müjdesi bana da verilecek. Kararlıyız sonuna kadar buradayız.”