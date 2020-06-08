Bizden kazanıyorlar sapkınları besliyorlar

Türkiye’de önemli bir pazar payı bulunan Decathlon isimli spor giyim mağaza zincirinin sözde onur haftası bahanesiyle yayımladığı açıklama, vehametin boyutunu gözler önüne seriyor. Decathlon’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cinsel kimlik ve yönelimden bağımsız olarak herkes için eşit bir çalışma ortamında, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekliyoruz” denildi. Kamuoyunda infial meydana getiren açıklama sonrası gözler eşcinsel destekçisi diğer firmalara çevrildi.

İfsada destek veriyorlar

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde otel zinciri bulunan Hilton ise eşcinsel sapkınların günah ayinlerine ev sahipliği yapıyor. Eşcinsel ahlaksızlar için tatil imkanı sunan Hilton, derneklerine ise maddi imkan sağlıyor. Dünyanın en büyük arama motoru olan Google de eşcinsellere sınırsız destek veriyor. Şirketin Genel Merkezi’ndeki amblemi LGBTİ renklerini içeriyor. Sözde onur haftasına özel logo tasarlıyor. Eşcinselliğin doğal ve meşru olduğu yönünde yayın yapıyor. ‘360 derece’ videosuyla cinsiyet değiştirmenin doğal olduğu algısı oluşturuyor. Teknoloji devi Apple ise tasarladığı ürünlerde LGBTİ renkleri kullanıyor. Faaliyet yürüttükleri ülkelerde eşcinsel oluşumlar destekleniyor. Üçüncü bir türün normal olduğunu savunan Eşitlik Yasası’nın ilk onaylayıcılarından.

Palazlıyorlar

Ülkemizde faaliyet gösteren bir başka otel zinciri Marriott da LGBTİ sapkınlar için özel seyahat ve konaklama hizmetleri sunuyor. LGBTİ’nin sözde mevzuatına açıkça destek veriyor. Ayakkabı ve spor giyim markası Converse de her sene sözde onur haftasında, eşcinseller için kıyafetler hazırlıyor. Bir başka spor giyim markası Puma ise eşcinsel sapkınlara finansal destek sağlıyor. Son olarak 1 milyon dolarlık devasa bir meblağı LGBTİ derneklerine bağışladı. Sapkınların propaganda faaliyetlerine katkı sunuyor. Akaryakıt firması Shell ad internet sitesinden “Shell’de farklı deneyimlere sahip göze çarpan kişilere destek oluyor ve işyerinde LGBT kapsayıcılığının öncüsü olmak için mücadele ediyoruz” açıklamasını yapmış ve sapkınlara desteğini ilan etmişti.