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Spor Bizdeki yabancı hakem sevdalılarına gelsin...
Spor

Bizdeki yabancı hakem sevdalılarına gelsin...

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:33:00 -
Bizdeki yabancı hakem sevdalılarına gelsin...

MHK'dan her gün şikayet eden ve yabancı hakemler gelsin ülke futbolu kurtulur diyenler için bu haberimiz gelsin...

Yunanistan'da AEK-Aris maçına yabancı hakem çağrıldı. Polonyalı hakem ve yardımcıları kafayı çekip kavga edince, iş yine Yunanlı hakeme kaldı.

Yunanistan 7sport. net'in aktardığına göre olay şöyle gelişti: "Polonyalı hakem Pavel Rachkovski AEK (Atina) ve Aris'e (Selanik) maçını yönetmek için Yunanistan'a çağrıldı.

Polonyalı hakem Atina Uluslararası Havalimanı'na zil-zurna sarhoş geldi. Akşam'a göre; Uçakta kavga eden Polonyalı hakemin yetersiz olacağı ortaya çıkınca bu çekişmeli maçı ona emanet etme şansı kalmadı. Başlama vuruşundan saatler önce Yunan MHK Başkanı Mark Clattenburg acilen mücadeleye Yunanlı hakem Aristotelis Diamantopoulos'u atadı ve maç bu şeklide oynanabildi.

DÖVÜLDÜM!..

Polonyalı hakem ise iddiaları yalanladı. UEFA seviyesinde bir hakem olduğunu belirten Rachkovski, "Anlatılanlar yüzde yüz yanlış. Sarhoş değiliz, kimseye saldırmadık. Uçakta saldırıya uğradık. Panathinaikos taraftarı olduğunu söyleyen biri yüzüme tükürdü ve sırtıma yumruk attı." ifadelerini kullandı. Bu olay sonrası Yunanistan'da uygulanmaya başlanan yabancı hakem atamaları da rafa kalktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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