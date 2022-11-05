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Spor

Bizdeki paracılara kapak olsun!

Ani bir kararla futbolu bırakan Gerard Pique, kendisine 30 milyon euro civarında borçlu olan Barcelona'ya giderayak büyük bir kıyak geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 15:45:00 -
Bizdeki paracılara kapak olsun!

Ani bir kararla futbolu bırakan Gerard Pique, kendisine 30 milyon euro civarında borçlu olan Barcelona'ya giderayak büyük bir kıyak geçecek.

Barcelona'nın efsanelerinden Gerard Pique, önceki gün ani bir kararla futbolu bıraktığını açıkladı.

Bu gece saat 23.00'te oynanacak Almeria maçıyla son kez Camp Nou'da sahaya çıkacak Pique'nin, 2024'te bitecek sözleşmesine rağmen bu kararı almasındaki ana sebebin, fazla süre alamaması ve son dönemde performansı sebebiyle oldukça fazla eleştirilmesi olduğu öğrenildi.

"Kulübe yardım etmek istiyor"

Barça Başkanı Johan Laporta, "Pique, her zaman kulübün bir sembolü olacak. Önümüzdeki hafta kontratını feshedeceğiz. O, kulübe yardım etmek istiyor." dedi.

İspanyol futbolcuya, Katalan ekibinin 30 milyon Euro borcu olduğu biliniyor. Pique'nin alacaklarını bırakarak, kulübe sözleşmesinin kalan 1.5 yıllık dönemi için yaklaşık 50 milyon Euro'luk tasarruf sağlayacağı öğrenildi.

 

 

 

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