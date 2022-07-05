Biz Yunanistan’ı denize dökmemiş miydik?*Sözcü’nün övündüğü şeye bak sen!

Yunanistan’ın en önemli ulusal haber internet portalı ve gazetesi Proto Thema okuyucularına Mustafa Kemal’in hayatını anlatan kitap dağıttı. Proto Thema “20. Asrın Büyük Şahsiyetleri” adlı kitap promosyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitapçığı okurlarına dağıttı.

Türk milletinin başlattığı Milli Mücadele'yi tekeline alarak Yunan'ı denize dökmekle övünen Kemalist mahallenin yayın organı Sözcü gazetesi ise haberi büyük bir sevinçle okuyucularına servis etti.

Proto Thema gazetesi, yazar ve gazeteci Ryan Gingeras tarafından kaleme alınan “Mustafa Kemal Atatürk – Türklerin Atası” başlıklı kitabın sunuş metninde, “Yunanların çoğu, Küçük Asya trajedisiyle özdeşleştirerek neredeyse içgüdüsel olarak ondan nefret ediyor. Bununla birlikte (Atatürk) Türkiye’de mutlak güç ve büyük çapta nüfuz sahibi bir şahsiyet idi. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinde kendi vizyonunu uygulama iradesine sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye, en azından bugünkü haliyle olmayacaktı.” ifadelerini kullandı.

Yunan medyasında daha öncede M. Kemal hakkında kitaplar yayınlanmıştı

Yunanistan’da M. Kemal ile ilgili birçok biyografi ve kitap Yunancaya çevrildi. Son olarak Yunan Ta Nea gazetesi Atatürk’ün “Nutuk”undan bazı bölümler içeren bir kitapçığı okurlarıyla paylaşmıştı. Daha önce de Eleftherotipia gazetesi, “Mustafa” adlı belgeseli okurlarına promosyon olarak dağıtmıştı.