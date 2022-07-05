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Gündem Biz Yunanistan’ı denize dökmemiş miydik?*Sözcü’nün övündüğü şeye bak sen!
Gündem

Biz Yunanistan’ı denize dökmemiş miydik?*Sözcü’nün övündüğü şeye bak sen!

Yunanistan’da önemli ulusal yayın organlarından olan Proto Thema gazetesi, okuyucularına Mustafa Kemal'in hayatını anlatan kitap dağıttı. Milli Mücadele'yi tekeline alarak Yunan'ı denize dökmekle övünen Kemalist mahallenin yayın organı Sözcü gazetesi ise haberi büyük bir sevinçle okuyucularına servis etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 13:49:00 - 2022-07-05 14:21:20
Biz Yunanistan’ı denize dökmemiş miydik?*Sözcü’nün övündüğü şeye bak sen!

Yunanistan’ın en önemli ulusal haber internet portalı ve gazetesi Proto Thema okuyucularına Mustafa Kemal’in hayatını anlatan kitap dağıttı. Proto Thema “20. Asrın Büyük Şahsiyetleri” adlı kitap promosyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitapçığı okurlarına dağıttı.

Türk milletinin başlattığı Milli Mücadele'yi tekeline alarak Yunan'ı denize dökmekle övünen Kemalist mahallenin yayın organı Sözcü gazetesi ise haberi büyük bir sevinçle okuyucularına servis etti.

Proto Thema gazetesi, yazar ve gazeteci Ryan Gingeras tarafından kaleme alınan “Mustafa Kemal Atatürk – Türklerin Atası” başlıklı kitabın sunuş metninde, “Yunanların çoğu, Küçük Asya trajedisiyle özdeşleştirerek neredeyse içgüdüsel olarak ondan nefret ediyor. Bununla birlikte (Atatürk) Türkiye’de mutlak güç ve büyük çapta nüfuz sahibi bir şahsiyet idi. Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinde kendi vizyonunu uygulama iradesine sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye, en azından bugünkü haliyle olmayacaktı.” ifadelerini kullandı.

Yunan medyasında daha öncede M. Kemal hakkında kitaplar yayınlanmıştı

Yunanistan’da M. Kemal ile ilgili birçok biyografi ve kitap Yunancaya çevrildi. Son olarak Yunan Ta Nea gazetesi Atatürk’ün “Nutuk”undan bazı bölümler içeren bir kitapçığı okurlarıyla paylaşmıştı. Daha önce de Eleftherotipia gazetesi, “Mustafa” adlı belgeseli okurlarına promosyon olarak dağıtmıştı.

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Yorumlar

cumhur

erdoğan düşmanlığı her şeyi yaptırabilir.

Ömer

Düşman olduğu lideri niye övüyor . Kitabını dağıtıyor . Sebebi basit . Bir şey desek vay şu bu diyecekler . Bir iki ata sözü ile bağlayalım . Görünen köy kılavuz istemez . Domuzdan post Yunan’dan dost olmaz ( biraz ben değiştirdim olsun sonuç aynı) .
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