'Biz vurmadık' demişlerdi: El Cezire muhabirini öldüren mermi İsrail cephaneliğinden!
İsrail güçlerinin Al Jazeera muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’ye ateş açtığı sırada kullandığı mermi hakkında bilgiler elde edildi.
İsrail güçlerinin Al Jazeera muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’ye ateş açtığı sırada kullandığı mermi hakkında bilgiler elde edildi.
İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampına yaptığı baskın sırasında öldürdüğü Şirin'in üzerinden çıkan yeşil uçlu zırh delici mermi çekirdeğinin ABD menşeili M4 saldırı tüfeği kullanılarak ateşlendiği belirlendi.
El Cezire tarafından elde edilen ve savunma sanayii alanında uzman kişilerce analiz edilen görüntülerde, 5.6 mm kalibrelik yeşil uçlu mermi çekirdeğinin halihazırda İsrail güvenlik güçlerinin envanterinde yer aldığı bilgisi saptandı.
Ürdün ordusunun eski üst düzey yetkililerinden Tümgeneral Fayiz El Dveyri El Cezire'ye verdiği demeçte, Akile'nin öldürüldüğü sırada kullanılan M4 saldırı tüfeğinin ve zırh delici mermi çekirdeğinin İsrail güçlerinin envanterinde bulunduğunu doğruladı.
İsrail'in Akile'yi öldürmesinin ardındaki süreç
İsrail güçlerinin Cenin kampına yaptığı baskın sırasında o bölgede bulunan Akile, baskını haberleştirildiği sırada öldürülmüştü.
Birçok insan hakları örgütü ve görgü tanıkları, İsrail güvenlik güçlerinin Akile'nin hayatını kaybetmesine neden olan mermiyi ateşlediğini savunmuştu.
Ancak İsrailli yetkililer iddiayı yalanlayarak, Filistinlilerin açtığı ateş sonucu Akile'nin öldüğünü öne sürmüştü.
Olay mahallinde birçok delil saptanmasıyla ve görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte Akile'nin davası Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmıştı.
İsrail güvenlik güçlerinin Akile'nin ölümüne yol açan mermiyi kullandığına dair bilgiler ise söz konusu davada İsrail'in sorumlu tutulabileceğine dair beklentileri karşılıyor.