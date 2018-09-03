Biz Türkiye’yi vatan bildik

Tarihten beri mazlum ve mağdur insanlara kucak açan Türkiye’de son dönemde muhacirlere yönelik operasyonlar eziyete dönüştü. 2013 yılında Türkiye’ye sığınan ve burada kısıtlı imkanlarıyla yaşam mücadelesi veren Kırgız ve Özbek iki ailenin sınır dışı işlemleri, korkunç bir boyuta doğru ilerliyor.

Erkek muhacirlerin hukuka aykırı olmasına rağmen 10 günü aşkın karakolda tutulduğu, kadınların Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiği, reşit olmayan çocukların ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na teslim edildiği bildirildi.

15 GÜNDÜR BİTMEYEN EZİYET

Ümmet coğrafyasından gelen mazlumlara kucak açan Türkiye’de işgüzar yetkililerin keyfi uygulamaları, aileleri parçalıyor. “Onları ölüme göndermeyin” ve “Vicdanları yaralayan iadeyi durdurun” başlıklı haberlerimizle gündeme getirdiğimiz Kırgız ve Özbek iki ailenin sınır dışı edilmesine ilişkin tepki çeken bir gelişme daha yaşandı. Erkek muhacirlerin hukuka aykırı olmasına rağmen 15 gündür karakolda tutulduğu, kadınların Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiği, reşit olmayan çocukların ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na teslim edildiği öğrenildi.

MAHKEMENİN KARARI ‘YOK’ SAYILDI

Akit’in edindiği bilgilere göre; Kırgız muhacir kadın ve iki çocuğunun Silivri’deki Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’nde, Kırgız ailenin 13 yaşındaki en büyük çocuğunun ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Bahçelievler’deki bir yurda verildiği belirtildi. 3 çocuğu ve eşinden ayrılan Kırgız Samad Dyikanov’un ise kan testi, parmak izi gibi işlemlerin yapılarak, dosyanın tamamlanması için Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Karakolu’na götürüldüğü kaydedildi. Masum oldukları yönünde hakkında mahkeme kararı bulunan Özbek Bunyod Mukhuddinov’un da halen Kurtköy Yabancı Şube Müdürlüğü’nde tutulduğu ifade edildi.

AVUKAT KAFADAR: BAŞVURULACAK BİR HUKUK YOLU YOK

Konu ile ilgili olarak Gazetemize konuşan Avukat Enes Kafadar, “Muhacirlerin karakolda tutuldukları süreçte herhangi başvuracakları bir hukuk yolu yok. Haklarında idari gözetim kararı olmamasına rağmen bizler serbest bırakılmaları yönünde itiraz yapıyoruz. 48 saat içinde Geri Gönderme Merkezi’nde gönderilmesi yönünde kanunda hüküm bulunuyor. AYM’nin de bu hususta en fazla iki gün tutulabilir yönünde ihtiyatı olduğunu belirtmemize rağmen bir sonuç alamıyoruz. 15 gündür tutuluyorlar, daha kaç gün kalacakları belli değil. Her ne kadar içtihat olsa da buna uyulmuyor. Uyulmaması sonucunda herhangi bir yaptırımı da bulunmuyor. Yurda verilen çocuğun akrabası ile görüşmesinde çok ciddi zorluk çıkartılıyor. Farklı gerekçelerle çocuğun akrabası ile görüştürülmesinde engel çıkartılıyor” ifadelerini kullandı.

İDARE MAHKEMESİ: HUKUK DIŞIDIR

Muhacirler hakkında sınır dışı kararını geçtiğimiz yıl bozan İstanbul 1. İdare Mahkemesi ise, söz konusu kişilerin sınır dışı edilmek istenilmesini ‘hukuk dışı’ olarak tanımlamıştı. Hakim İsmet Türkel tarafından verilen kararda, “Kişinin ülkemizde bulunduğu süre içinde kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturan bir eyleminin bulunduğu yönünde delil ibraz edilmediği, dolayısıyla somut tespit ve delillerin mevcut olmadığı anlaşıldığından, 6458 sayılı yasanın uyarınca sınır dışı edilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilmişti.

BİZLER, MÜLTECİ DEĞİLİZ

Daha önce yayımladıkları bir video kaydında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kırgız ve Özbek aileler, Türkiye’ye İslamiyet’i rahatlıkla yaşayabilmek için geldiklerini söylemişti.

Bizler, mülteci değil; İslam Medeniyetinin çocuklarıyız” diyen muhacirler ise, Türkiye’de namazı cemaatle kılmanın bile başlı başına bir özgürlük sebebi olduğunu belirterek, “Ülkemize dönersek bizi ölüm bekliyor. Biz Türkiye’yi de vatan bildik” ifadelerini kullandılar.