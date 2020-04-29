Biz rahat edelim diye mehmetçik silah başında oruç açıyor!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınır ötesinde görevli Mehmetçik'in koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar yaptığı anları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik, Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" denilerek, silah başında oruçlarını açan askerlerin bulundu bir video paylaşıldı. Videoda, Suriye'nin İdlib kenti ile Telmalid köyünde iftar yapan askerler yer aldı.