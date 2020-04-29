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Gündem

Biz rahat edelim diye mehmetçik silah başında oruç açıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınır ötesinde görevli Mehmetçik'in koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar yaptığı anları paylaştı.

2020-04-29 02:24:00 -

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)  Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik, Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" denilerek, silah başında oruçlarını açan askerlerin bulundu bir video paylaşıldı. Videoda, Suriye'nin İdlib kenti ile Telmalid köyünde iftar yapan askerler yer aldı.

 

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