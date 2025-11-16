Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!
Elektronik ödeme sistemlerinde dolandırıcılığı önlemek için biyometrik doğrulama dönemi başlıyor; yüz, parmak izi, göz ve ses tanıma yöntemleri devreye girecek. Son dönemde elektronik ödeme sistemlerindeki dolandırıcılık olaylarının artması, hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Bankacılık ve ödeme sistemlerinde güvenliği artırmak amacıyla, müşterilerin kimlik doğrulamasına biyometrik özellikler eklenmesi planlanıyor.