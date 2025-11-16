Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Yeni düzenleme ile kredi kartları ve benzeri elektronik ödeme araçlarında, müşterilerin benzersiz fiziksel özellikleri ödeme sistemine entegre edilecek. Buna göre, parmak izi, yüz ve göz taramaları ile ses tanıma gibi biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılabilecek.