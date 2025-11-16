  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
4
Yeniakit Publisher
Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Elektronik ödeme sistemlerinde dolandırıcılığı önlemek için biyometrik doğrulama dönemi başlıyor; yüz, parmak izi, göz ve ses tanıma yöntemleri devreye girecek. Son dönemde elektronik ödeme sistemlerindeki dolandırıcılık olaylarının artması, hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Bankacılık ve ödeme sistemlerinde güvenliği artırmak amacıyla, müşterilerin kimlik doğrulamasına biyometrik özellikler eklenmesi planlanıyor.

Foto - Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Yeni düzenleme ile kredi kartları ve benzeri elektronik ödeme araçlarında, müşterilerin benzersiz fiziksel özellikleri ödeme sistemine entegre edilecek. Buna göre, parmak izi, yüz ve göz taramaları ile ses tanıma gibi biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılabilecek.

Foto - Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler için ses tanıma sistemi öne çıkacak. Akıllı telefon kullanmayan bu yaş grubunun dolandırıcılara karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çeken yetkililer, ses tanıma teknolojisinin bu kesime özel bir güvenlik avantajı sağlayacağını belirtiyor.

Foto - Dolandırıcılığa karşI biyometrik doğrulama dönemi başlıyor!

Ekonomim'in haberine göre söz konusu düzenleme, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla bankalar tarafından hayata geçirilecek. Düzenlemenin 11’inci Yargı Paketi içerisinde yer alması bekleniyor.

