Biz değil Amerikalılar diyor! Erdoğan’la ilgili bomba itiraf

Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimlere katılmaya hazırlanırken, altılı masa olarak bilinen ve son toplantıda Millet İttifakı'na dönüşen muhalefet partilerinde ise aday belirsizliği sürüyor.

ABD merkezli Foreign Affairs dergisi, "Türkiye'nin dönüm noktası" başlıklı analizinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarını ve seçimin olası sonucunu mercek altına aldı.

"Henüz başkan adayı üzerinde anlaşamadılar"

İki büyük ve dört küçük partiden oluştuğu belirtilen altı partili muhalefet koalisyonunun, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni yayınladığı belirtildi ve şöyle denildi:

Ocak ayı sonlarında vizyonlarını açıkladılar, ancak henüz bir başkan adayı üzerinde anlaşmaya varmadılar.

"Kılıçdaroğlu, zorlayarak aday olmak istiyor"

En büyük muhalefet partisi olan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun, masanın etrafındaki diğer partileri "zorlayarak" aday olmak istediği kaydedilirken, kazanma şansının ise olmadığına ilişkin ayrıntıya dikkat çekildi:

"Karizması eksik, Erdoğan'a kaybedecek"

Ancak Kılıçdaroğlu, adayların en zayıfı ve muhtemelen Erdoğan'a kaybedecek. Kılıçdaroğlu, karizma eksikliğinin sıkıntısını çekiyor ve modası geçmiş görünüyor.

"Muhalefet stratejiden yoksun, Kılıçdaroğlu yenilebilir"

Öte yandan derginin söz konusu analizinde, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "yenilebilir" şeklinde bahsedildi.

Alternatif bir stratejisi olmayan muhalefetin, kimi aday göstereceği konusunda tartışmayı tercih ettiği ifade edildi.

"Erdoğan'ın net bir rakibi yok"

Net bir rakibi olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim kampanyası için düğmeye bastığı da analizde yer alan bir diğer detay oldu.