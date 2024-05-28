Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'
Türkiye'yi hedef alıp Almanya'yı güzelleyenlere cevap, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaştan geldi.
Gurbetçi vatandaş market alışverişinde aldığı ürünleri fişini videoya kaydedip, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Gurbetçi vatandaş paylaşımına, "Bir zamanlar bu rakama arabanın yarısı dolardı. Şimdi ise dibi zor doluyor" ifadelerini ekledi.
Video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.