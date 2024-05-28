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Sosyal Medya Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'
Sosyal Medya

Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-05-28 22:40:00 - 2024-05-29 00:12:41

Türkiye'yi hedef alıp Almanya'yı güzelleyenlere cevap, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaştan geldi.

Gurbetçi vatandaş market alışverişinde aldığı ürünleri fişini videoya kaydedip, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Gurbetçi vatandaş paylaşımına, "Bir zamanlar bu rakama arabanın yarısı dolardı. Şimdi ise dibi zor doluyor" ifadelerini ekledi.

Video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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Yorumlar

Orhan Hakalmaz

O gurbetçi almayada ki yillik enflasyonuda söyleseymiş ya Yada aldığı çocuk yardimini Türk milleti ile dalga geçmeye devam edin

Neredesiniz yalancı hainler.???

Hani 3 ay çalışmakla ev araba alınıyor diyenler nerede.???
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