Biz çoğaldıkça PKK azalıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

3 Eylül 2019’da Diyarbakır’da HDP binası önünde başlayan oturma eylemine her katılan aile nöbetteki diğer ailelere umut oluyor. Önceki gün Hakkari’den 2012 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen kızı Sitti Yiğit için gelen anne Aydi Yiğit’in oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı 274’e ulaştı.

Akit’e konuşan aileler, her yeni katılan ailenin kendilerine güç verdiğini, kendi sayıları artarken HDP ve PKK’lı sayılarının gün gün eridiğini söylüyor.

Kaybetmeye mahkumlar

17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi için nöbet tutan ağabey Serdar Yıldız, “Sayımız git gide artıyor. Yeni ailelerin katılması hepimize güç ve moral veriyor. Buradaki mücadele, HDP/PKK tarafından önceki yıllarda korkutulmuş, sindirilmiş insanlara veriliyor. Buradaki insanlar eli kanlı katiller yüzünden çok acılar çekti. Güneydoğu insanı çok acılar çekti. Ama gerek devletimizin verdiği mücadele, gerekse bizim mücadelemiz bölgeye umut oldu. Devletimizden de Allah razı olsun bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Eninde sonunda biz kazanacağız o eli kanlı katiller kaybedecek. Hepimiz evladına, kardeşine kavuşacak. Bir kere daha imkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Burası evladına, kardeşine kavuşmak isteyen herkese açık. Biz bir oldukça onlar kaybetmeye mahkum. Biz bu haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz” dedi

Allah'ın izni ile devletimizle birlikte bu hainleri yok edeceğiz

17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yunus için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren anne Remziye Yenidoğan da, “Buradaki aileler HDP/PKK’ya karşı çok çetin mücadeleler verdi. Tehditlere, şantajlara göğüs gerdiler. Hacire annenin başlattığı bu nöbet çok şükür hâlâ bizim gibi evladına kavuşmak isteyen yüzlerce aile tarafından devam ettiriliyor. Verdiğimiz mücadele sayesinde burada 35 aile evladına kavuştu. Burada eylem başladığı günden beri HDP/PKK dağa bir tane çocuk kaçıramadı. Biz her geçen gün aramıza katılan yeni bir aile ile sayımızı, gücümüzü arttırırken onlar zayıflıyor. Kan kaybediyorlar. İnşallah burada bulunan 274 ailenin tamamı evladını bağrına basacak. Allah’ın izniyle devletimizle el ele vererek bu hainleri tamamen yok edeceğiz” şeklinde konuştu.