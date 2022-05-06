Biz çağdaşlığı ve demokrasiyi bunlardan mı almıştık? Fransız vekilden iç çamaşırı rezaleti

Fransa’da iktidar partisinin milletvekili Coralie Dubost, içinde iç giyimin de olduğu 8 bin 400 Euro’luk ödemeyi parlamentoya ‘harcama’ olarak yazdırdığı ortaya çıktıktan sonra istifa etti.

Macron’un La Republique en Marche partisinin milletvekillerinden olan Dubost’un parlamentoya 3 aylık süreçte iç çamaşırı için yaklaşık 500 Euro ödeme yaptırdığı tespit edildi. Dubost’un kişisel alışverişini harcama gideri olarak yazdırması, birçok kişinin tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı.

Daily Mail’in aktardığına göre 39 yaşındaki vekilin ayrıca danışmanlarını kuru temizleme gibi kişisel işleri için kullandığı; ayrıca onlardan başka çalışanlar hakkında casusluk yapmalarını istediği ortaya çıktı.

Dubost’un resmi göreviyle bağlantılı olup olmadığı bilinmeyen otel ve yemek harcamaları için de parlamentoya harcama yazdırdığı belirtildi. 39 yaşındaki milletvekilinin harcamaları geçen sene denetim kurumu tarafından yapılan incelemede tespit edilmiş, ancak bu haftaya kadar gizli tutulmuştu.