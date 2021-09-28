‘Biz büyüme ve istihdam göremiyoruz’ diyenler rezil oldu! CHP inanmıyorsa destekçisi Koç'a baksın

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neredeyse tüm ülkeleri ekonomik olarak kötü etkiledi. 2008 global ekonomik krizini hatırlatan pandemi nedeniyle birçok gelişmiş ve ekonomisi büyük olan ülke bile çok ağır darbeler alırken, Türkiye 2008'de olduğu gibi bu dönemi de en hafif atlatan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye son olarak pandemi ile geçen 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti.

CHP manipülasyon peşinde

Ancak açıklanan resmi verilere rağmen AK Parti düşmanlığı ile gözü adeta körelmiş olan CHP zihniyeti, bu durumu kabullenemiyor. Türkiye'nin pandemi döneminde bile bu denli büyümesini ve istihdamın artmasını hazmedemeyen CHP'den sürekli olarak manipülatif açıklamalar geliyor. CHP'nin her kademesinden hemen hemen her gün yapılan açıklamalarda, bu rakamların gerçeği yansıtmadığı, vatandaşların büyük bir kısmının işsiz olduğu yalanı dillendiriliyor.Tüm bunlar ortada dururken, CHP destekçisi Koç Grubu'ndan 'Biz büyüme göremiyoruz' diyen CHP'lileri madara edecek bir açıklama geldi.

Koç'tan CHP'yi yalanlayan açıklama

Koç Topluluğu’nun kurumsal yayını “Bizden Haberler Söyleşileri”ne konuk olan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, kendi şirketlerindeki resmi rakamları açıklayarak adeta CHP'lileri rezil etti. Akkol, pandemi başladığında toplam çalışan sayılarının 97 bin olduğunu şuan ise hastane, vakıf ve üniversitelerle birlikte çalışan sayısının 110 bin kişinin üzerine çıktığını söyledi. Akkol'un bu açıklamaları 'İşsizlik artıyor, büyüme rakamları yalan' cümlelerini diline pelesenk eden CHP'lileri utandırıp utandırmayacağı merak ediliyor. CHP’nin dillendirdiği yalanların, CHP yandaşı Koç Grubu tarafından adeta yalanlanmış olması özellikle dikkat çekiyor.