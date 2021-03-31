Biz bu filmi daha önce görmüştük

Yeni Anayasa, İstanbul Sözleşmesi’nikaldırılması, Montrö Sözleşmesinin tartışmaya açılması ile Kanal İstanbul’a ilişkin çalışmalar, Batı adına etki ajanlığı yapan devşirmeleri harekete geçirdi. Türkiye’nin gelişmesinden rahatsız olan mandacı zihniyetin sahadaki militanları, AK Parti Hükümetini ve mütedeyyin kitleyi zan altında bırakmak için toplumun sinir uçlarına dokunacak eylemlere hız verdi. Mütareke basını, eğitim kurumlarının bahçelerinde bulunan Atatürk büstlerine yönelik saldırıları, AK Parti Hükümetiyle ilişkilendirse de, geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzer hadiselerin tamamının altından azgın azınlığın ta kendisi çıkmıştı. İşte o manipülatif çarpıtmalardan bazıları:

İmamoğlu’nu tehdit eden CHP’li çıktı

Vizyonsuzluğunu ve beceriksizliklerinden dolayı köşeye sıkışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ajans yapımı bir skandala imza atmıştı. CHP’li İmamoğlu, “iktidar medyasının hedef göstermesi sonrası ölüm tehdidi içerikli bir mektup aldığını” iddia ederken, yapılan araştırmada İmamoğlu’nu tehdit eden kişinin CHP üyesi Tuna Görgünoğlu olduğu belirlendi.

İstanbul Okmeydanı’nda kahvehane basıp, “Bu mahalle de AKP’nin çalışmalarına, propagandalarına geçit vermeyiz. Herkes bunu böyle bilsin” diyerek insanları ölümle tehdit eden DHKP-C’li teröristin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu ortaya çıktı.

Burdur’un CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik silahlı saldırı sonrası CHP’liler ‘Salda’ gölü üzerinden hükümeti suçladı. Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan’da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Söz konusu saldırının CHP’li başkanın Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia edilerek, büyük bir algı operasyonu yürütüldü. Saldırının ise bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gezi Parkı olayları sürecinde kendisini müftü karısı olarak tanıtan ve sözde isyan ederek o dönem Başbakan olan Erdoğan’ı istifaya çağıran Gül Taşlı Cenal’ın, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı olduğu ortaya çıktı.

İBB’den gıda yardımı kolisi alan ve “İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim” şeklindeki ifadeleriyle duyar kasan Ali Genlik’in gerçekte lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Seçim döneminde ailecek Ekrem İmamoğlu’na çalışan sözde fakir Genik, lüks mekanlarında günü gün ederken görüntülendi.

CHP yapımı son organizasyonda ise CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen emeklilerle ilgili bir programda kürsüye çıkarılıp, “Torunlarıma süt alamıyorum” şeklinde açıklama yaptırılan Yıldız Bacıoğlu’nun alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Üstelik parasını “aslan sütüne” yatıran CHP’li Bacıoğlu’nun torunu bile yoktu.

Senaryolar ellerinde patladı

Sanatçıların baskı altında olduklarının iddia edildiği bir dönemde Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklanmıştı. Gezen, “AKP’liler tarafından tehdit ediliyorum” diye yaygara koparırken, saldırganın Mehmet Ali Aligül isimli CHP üyesi bir alkolik olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya alçakça sözler sarf eden terörist sever Barış Atay’ın, Kadıköy’de bar çıkışı saldırıya uğramasının faturası hükümete kesildi. Gerçek ise çok geçmeden anlaşıldı. Evli bir kadınla barlarda düşüp kalkan Atay’ın, olayın duyulmaması için iktidarı ve Süleyman Soylu’yu hedef aldığı öğrenildi.

Türkiye’yi aldatmaya çalışırken rezil olan bir diğer isim de Nevşin Mengü. Solak gazeteci Nevşin Mengü, Mart 2018’de kardeşinin polisler tarafından kaçırıldığını ve darp edildiği yalanını söyledi. İstanbul polisi, olayın tamamen senaryo olduğunu tespit etti.

Her seferinde ifşa oldular

Boş çerçevesi ile ünlü Bedri Baykam, Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde 2011 yılında yapılan bir toplantı çıkışında bıçaklandı. “Aydınlar susturuluyor, şeriat geliyor” kara propagandası yürütüldü. Olay alacak davası çıktı.

“Gözaltına alındı, infaz edildi” yaygarası koparılan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in Emniyet’te gözaltına alındıktan sonra aylar boyunca haber alınamadığı iddiası, Külter’in PKK saflarına katıldığının deşifre olmasıyla yıkıldı.