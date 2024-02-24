Biz bu filmi çok kez izledik! Anket yalanı hız kazandı

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31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçime artık sayılı günler kaldı.

İstanbul'a 5 yıl boyunca kabus gibi çöken CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yandaşları kaybetme korkusuna kapıldı.

Arpasını CHP'den alan fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet hepten azıttı.

Her seçim öncesi aynı yalan aynı algı

Her seçim öncesi aynı yalanları söyleyip aynı algıyı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet, yerel seçim öncesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik anket oyunlarına hız verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet 'Beş ankette önde!' başlıklı sözde anket haberiyle aklınca 'İmamoğlu kazanıyor' algısı oluşturmaya çalıştı.

Masa başında karalama anketleri sözde haber yapan Cumhuriyet, '6 anketin 5'inde İmamoğlu'nun Kurum'un önünde olduğu' yalanını servis etti.

'Biz bu filmi çok kez izledik!'

Cumhuriyet'in yalanlarla algı oluşturmaya çalıştığı sözde habere vatandaşlar 'Biz bu filmi çok kez izledik!' yorumlarını yaptı.

CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı

Şişirme anketlerle muhalifleri gazlayan ve bu yüzden kamuoyunda 'CHP’nin anketçisi' olarak nam salan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’ndan ileride olduğunu itiraf etmişti.

Gezici, yaptığı açıklamasında 'Kentsel dönüşüm, su ve trafik sorunlarına kim çözüm bulur, dediğimizde Murat Kurum’un Ekrem İmamoğlu’ndan bir kaç puan önde olduğunu görüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Gezici’nin sözleri sonrası, 'Birkaç puan dediyse kesin fark epey açılmıştır' şeklinde yorumlar yapılmıştı.