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Gündem Biz bu filmi çok kez izledik! Anket yalanı hız kazandı
Gündem

Biz bu filmi çok kez izledik! Anket yalanı hız kazandı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 16:26:00 -
Biz bu filmi çok kez izledik! Anket yalanı hız kazandı

31 Mart'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kalırken arpasını CHP'den alan Cumhuriyet, kamuoyunu yanıltmaya yönelik anket oyunlarına hız verdi.

 yeniakit.com.tr 

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçime artık sayılı günler kaldı.

İstanbul'a 5 yıl boyunca kabus gibi çöken CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yandaşları kaybetme korkusuna kapıldı.

Arpasını CHP'den alan fondaş medyanın başını çeken Cumhuriyet hepten azıttı.

Her seçim öncesi aynı yalan aynı algı

Her seçim öncesi aynı yalanları söyleyip aynı algıyı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet, yerel seçim öncesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik anket oyunlarına hız verdi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet 'Beş ankette önde!' başlıklı sözde anket haberiyle aklınca 'İmamoğlu kazanıyor' algısı oluşturmaya çalıştı.

Masa başında karalama anketleri sözde haber yapan Cumhuriyet, '6 anketin 5'inde İmamoğlu'nun Kurum'un önünde olduğu' yalanını servis etti.

'Biz bu filmi çok kez izledik!'

Cumhuriyet'in yalanlarla algı oluşturmaya çalıştığı sözde habere vatandaşlar 'Biz bu filmi çok kez izledik!' yorumlarını yaptı.

CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı

Şişirme anketlerle muhalifleri gazlayan ve bu yüzden kamuoyunda 'CHP’nin anketçisi' olarak nam salan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’ndan ileride olduğunu itiraf etmişti.

Gezici, yaptığı açıklamasında 'Kentsel dönüşüm, su ve trafik sorunlarına kim çözüm bulur, dediğimizde Murat Kurum’un Ekrem İmamoğlu’ndan bir kaç puan önde olduğunu görüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Gezici’nin sözleri sonrası, 'Birkaç puan dediyse kesin fark epey açılmıştır' şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Ekrem’e soğuk duş! CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı
Ekrem’e soğuk duş! CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı

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Ekrem’e soğuk duş! CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı

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Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

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Yorumlar

Sedat X

Haberin başlığını yanlış yazmışlar. Şöyle olmalıydı. ARAMIZDA KALSIN, KAZANIYORUZ.

bahadır

ben istanbulda oy kullanmıyorum fakat akrabaların çogu artık akp,ye oy vermeyeceklerini söylediler
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