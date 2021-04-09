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Ekonomi Biyometrik veri yönetimi teknolojisinde söz sahibiyiz
Ekonomi

Biyometrik veri yönetimi teknolojisinde söz sahibiyiz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Yazılım alanında bugüne kadar dünyada çok az sayıda ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7’nci ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 09:26:00 -
Biyometrik veri yönetimi teknolojisinde söz sahibiyiz

“Biyometrik Veri Yönetim SistemiAFIS Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Demir, 2019’da başlatılan, HAVELSAN-Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ortaklığında kurulan BİYOTEKSAN bünyesinde yürütülen ve 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlanan projenin Türk mühendislerinin de bir başarısı olduğunu ifade ederek, “Yazılım alanında bugüne kadar dünyada çok az sayıda ülkenin başarabildiği Biyometrik Veri Yönetim Sistemi teknolojisini geliştiren 7’nci ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Yaklaşık 40 yıl önce teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması misyonuyla kurulan HAVELSAN’ın görüntü işleme alanındaki birikiminin kısa sürede elde edilen bu başarıda önemli rol oynadığına işaret eden Demir, “Görüntü işleme teknolojileri savunma alanında da önemli rol oynayan ve sıkça kullanılan bir alan. Savunma sanayisi alanındaki birikimlerimiz ülkemizin hizmetinde” değerlendirmesinde bulundu. Merkezi bir biyometrik veri sisteminin tüm resmi kurumlarla özel şirketlere hizmet verebilecek bir altyapıyı da sağlayacağını belirten Demir, “Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak, güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi’nin ilk ürünü nitelikli parmak izi tanıma sisteminin ülkemize, milletimize ve sistemi ilk kez kullanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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