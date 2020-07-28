Bitter çikolatanın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları!

Birçok araştırmaya konu olan çikolata, zararlı olarak bilinmesinin yanı sıra bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla şaşırtıyor. Çikolata genel olarak psikolojik hastalıklara iyi geliyor, mutluluk hormonunu arttırıyor. Ancak uzmanlar, bitter çikolatanın diğer çikolatalara nazaren daha az şeker içermesi sebebiyle sağlığa daha faydalı olduğuna dikkat çekiyor. Peki bitter çikolata nelere iyi geliyor? İşte bitter çikolatanın bilimsel olarak kanıtlanmış inanılmaz faydaları...

- İçerdiği flanovol maddesi sayesinde kanda bulunan zararlı hücreleri azaltır.

- Vücuda vitamin ve mineral katkısı sağlar.

- Antioksidan bakımından zengindir. Bu sayede vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar.

- Kanser düşmanıdır. Hüclerin bölünmesini önler, kanserli tümörlerin oluşumunu engeller.

- Beyine giden sinir hücrelerin sağlığını koruyarak stres ve depresyonu gibi rahatsızlıkları önler.

- Kandaki oksitlenmeyi önler, kötü kolesterolü düşürür.

- Öksürüğe iyi gelir. Ayrıca boğazdaki tahribatı azaltır.

- İnsülin direncini düşürür, kan şekerini kontrol altına alır.

- Tokluk hissi verir. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır.

- Birçok araştırma, bitter çikolatanın kalp ve damar hastalıkları yaşanma riskini yüzde 60 oranında azalttığını göstermiştir.