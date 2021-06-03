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Gündem Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralı askerler var
Gündem

Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken 2 jandarma personeli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 12:27:00 - 2021-06-03 13:06:21
Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatvan kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."

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