Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralı askerler var
Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken 2 jandarma personeli yaralandı.
Tatvan kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."