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Aktüel

Bitlis’teki bir binada karantina sona eriyor

Bitlis’te korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bir binada uygulanan karantina sona ediyor.

2020-04-27 15:32:20 -
Bitlis’teki bir binada karantina sona eriyor

Bitlis’te korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bir binada uygulanan karantina sona ediyor.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Atatürk Mahallesi H. Tahsin Özdemir Sokak No: 22 adresindeki apartman için 12 Nisan 2020 tarihinde karantina kararı uygulandığı ve kararın 27 Nisan 2020 günü saat 17.00 itibariyle sona erdirileceği belirtildi.

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