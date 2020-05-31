  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Tırın dorsesinde bulunan 115 küçükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:16:00 -
Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, dorsedeki 115 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Siirt'ten Bitlis'e gelen Ramazan Sevilgen yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 56 AS 561 plakalı tır, Ünaldı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada tırda bulunan 33 yaşındaki Seyithan Aslancı hayatını kaybetti, sürücü Sevilgen ile İsa Özbek, Enver Barış ve Yusuf Koç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tırın dorsesinde bulunan 115 küçükbaş hayvan telef oldu, 22 hayvan kesime götürüldü, 78 tanesi de sahibine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı