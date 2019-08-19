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Bitlis'te terör operasyonu

Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:45
Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in 4 ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla dün 9 kişiye yönelik Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, O.B, M.U, F.K, F.T, N.Ç, N.K, P.A, N.K. ve K.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, AK-47 fişeği, örgütsel içerikli dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:45
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