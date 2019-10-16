0553 313 94 23

Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Güroymak ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 9 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Operasyonda, 3 tabanca, av tüfeği, 419 tabanca fişeği, 91 av fişeği, 102 AK-47 tüfek fişeği, 11 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 flash bellek, hard disk, 2 hafıza kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 milyon 420 bin 565 lira tutarında 78 senet, 26 imzalı açık senet, 424 bin 570 lira tutarında 17 çek, 450 bin lira tutarında 24 araç satış sözleşmesi, başkaları adına 28 tapu senedi asılları, 6 milyon 574 bin lira tutarında 35 sözleşme ve protokol evrakı, 7 alacak verecek hesaplarına dair ajanda, 3 alacak verecek bilgilerinin olduğu not defteri, başka kişilere ait 30 nüfus cüzdan fotokopisi, 33 alım satım ilişkisini gösterir evrak, başkalarına ait 3 araç anahtarı, araç ruhsatı, 40 bin 231 lira tutarında icra takip evrakı, 60 bin lira değerinde banknot ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
  1. Bitlis'in Güroymak ilçesi
  2. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. Güroymak ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylül ayı konut satışı istatistikleri açıklandı
    1. Eylül ayı konut satışı istatistikleri..
    2. Günlük sigorta nasıl yapılır
    3. Suriye'de her konuda anlaşma..
    4. Üniversitelere 36 milyar lira ödenek
    5. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan..
    6. 280 istihdam 24 milyon lira ciro
    7. Erzurum merkezli uyuşturucu..
    8. Peş peşe operasyonlar başladı!
    9. Murat Kekilli'den millilerimize çağrı
    10. Hüsnü Mübarek'ten 8 yıl sonra bir ilk!
    11. Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı
    12. Patent yarışması için geri sayım başladı
    13. Komandolardan Millilere mesaj!
    14. Karaman'da traktörün altında kalan..
    15. Örnek iş birliği
    16. Kritik gelişmeyi duyurdu: Suriye..
    17. Adana'da "torbacı" operasyonu: 8 gözaltı
    18. Köşeye sıkışan katil Esed rejimi..
    19. Ara eleman yetiştirmek için güç..
    20. Kırklarelili öğrencilerden yetkililere..
    21. Araç muayenesi nasıl yaptırılır? Araç..
    22. Konya'da uyuşturucu satıcılarına..
    23. Trump'ın yaptırım kararı aldığı Bakan..
    24. Aman dikkat... Robotlar da duygu..
    25. 20 ay cezaevinde kalmıştı! Fırat'ın..
    26. New York Belediye Başkanı'nın FETÖ..
    27. Saatten 53 milyon dolar kazandık
    28. PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi..
    29. Entech-Geri Dönüşüm Çevre..
    30. 5G’ye doğru adım adım
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Türkiye'ye İsrail'i çıldırtacak destek!
    Türkiye'ye İsrail'i çıldırtacak destek!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu