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Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:28:08 -
Bitlis'te ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, ruhsatsız silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis'te 5, İstanbul ve Sakarya'da 3 olmak üzere 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör, 195 fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ve 102 fişek ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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