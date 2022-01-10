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Eğitim Bitlis’te okullar yarın tatil mi? Bitlis okullar tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı Bitlis’te kar tatili!
Eğitim

Bitlis’te okullar yarın tatil mi? Bitlis okullar tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı Bitlis’te kar tatili!

Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlis’te yarın okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bitlis’te etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkez ve ilçelerinde yaşanan buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Peki, Bitlis’te okullar yarın da tatil mi? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:51:00 - 2022-01-10 16:51:45
Bitlis’te okullar yarın tatil mi? Bitlis okullar tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı Bitlis’te kar tatili!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı sonrasında belenen yağış başladı. Kar yağışıyla birlikte kent meydanı beyaza büründü. Çocuklar yağan karın keyfini çıkarırken bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışının gün içerisinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bitlis okullar tatil mi?

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi. Bugün Bitlis’te kar tatili yapan öğrenciler 11 Ocak 2022 Salı günü Bitlis’te okullar tatil mi? sorusunu sormakta. Yarın Bitlis’te kar tatili olup olmadığına ilişkin Bitlis Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Bitlis yarın hava durumu!

Bitlis'te yarın kar yağışı var mı? 11 Ocak 2022 Salı günü Bitlis hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Bitlis yarın hava durumu bilgileri:

bitlis hava durumu

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