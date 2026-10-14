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Gündem Bitlis’te okuduğu okula av tüfeğiyle ateş açan kız çocuğu gözaltına alındı
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Bitlis’te okuduğu okula av tüfeğiyle ateş açan kız çocuğu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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Bitlis’te okuduğu okula av tüfeğiyle ateş açan kız çocuğu gözaltına alındı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ortaokula, aynı okuldan mezun olan bir kız tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Kalkanlı Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu okulun bazı camları zarar görürken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın faili olduğu gerekçesiyle B.Y. isimli kız, olay yerine ilk ulaşan köy korucuları tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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